Jazzkarussell plant viele Donnerstags-Runden am Altmarkt

Oberhausen. Auch in kleiner Trio-Besetzung präsentiert sich Jim Galakti am 2. Juli als „geborener“ Trompeter mit einem galaktischen Sound.

Das Wiederaufleben des Jazzkarussells mit dem Flamenco-Jazz von „Extrambotika“ vor dem Gdanska war für Eva Kurowski ein echter Hoffnungsschub: „Weil alle Besucher so schön brav waren und sich an alle Regeln gehalten haben, weil wir so eine gute Stimmung hatten, glaube ich an ein Bestehen der Reihe Jazzkarussell und plane hoffnungsvoll die folgenden Donnerstage.“

Der Meister mit der roten Trompete: Jim Galaktis Name ist galaktischer Anspruch. Foto: Jazzkarussell

So geht’s denn auch prompt weiter auf dem Altmarkt – und zwar am Donnerstag, 2. Juli, von 19 bis 21 Uhr mit Jim Galakti, ein „geborener Flügelhornist und Trompeter“, so die Programm-Macherin. Ob mit Bigband oder mit seiner Hommage für Chet Baker: die großen Bühnen sind sein Zuhause. Doch die bleiben vorerst geschlossen. So hat ihn das Jazzkarussell spontan eingeladen, ein Konzert auf der neuen Terrassenbühne am Gdanska zu geben.

„Es wird bestimmt galaktisch!“

Jim Galakti spielt nun im Trio mit Gitarre und Kontrabass. „Es wird bestimmt galaktisch!“, freut sich die Gastgeberin. Auf dem angrenzenden Altmarkt stehen zahlreiche Tische, die man online über gdanska.de reservieren sollte, denn es gelten selbstverständlich die aktuellen Corona-Abstandsgebote. Wie immer gibt es Essen und Getränke an frischer Luft und bei hoffentlich gutem Wetter. Für die Künstler fährt ein Spendenschiff durch die Tischreihen.