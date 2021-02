Jörg Bausch plant Oberhausen-Konzert - mit einem Corona-Song

Oberhausen Im Vergleich zu Michael Wendler ist Jörg Bausch ein Ruhepol der Schlagerszene. Nun hat er eine große Oberhausener Konzerthalle gebucht.

Die Schlagerszene hofft auf eine baldige Rückkehr zum Konzert-Geschäft. Schlagersänger Michael Wendler hatte sich t und hofft trotzdem auf künftige Solo-Konzerte in Oberhausen. Doch auch andere Szene-Sänger planen bereits große Auftritte für die Zeit nach möglichen Corona-Lockerungen.

Der aus Altenessen stammende Barde Jörg Bausch gehört ebenfalls zur Bundesliga des hiesigen Popschlagers. Dass der Erfinder von Hits wie „Dieser Flug“, „Großes Kino“ und „Wie ein Wolf in der Nacht“ selbstbewusst die Rückkehr in den Alltag plant, sieht man an der gebuchten Konzerthalle. Bausch möchte am 2. Oktober 2021 in der großen König-Pilsener-Arena singen. Die 12.500 Fans fassende Halle lässt sich durch eine vorgezogene Bühne auch mit der halben Kapazität bespielen.

Jörg Bausch singt eigene Mutmach-Hymne

2020 musste Bausch wie viele seiner Kollegen auf große und kleine Konzerte verzichten. Zuschauerstarke Festivals wie Oberhausen Olé fielen 2020 aus. Den angesagten Schlagersängern fehlt eine komplette Freiluft-Saison.

Das Management von Jörg Bausch spricht nun von einem „Lichtblick“. Sollten im Oktober wieder Konzerte möglich sein, möchte der Essener die Schlager-Hauptstadt Oberhausen unter dem Motto „Mein Konzert“ beschallen. Neben seinen Zicke-Zacke-Klassikern sollen neue Lieder des Albums „Zwölf Farben“ unter die Zuhörer gebracht werden.

Darunter befindet sich ein Song, der in Corona-Zeiten offensichtlich den Nerv der Schlager-Liebhaber trifft. „Wann werden wir wieder tanzen gehen“ beschäftigt sich mit dem ungewissen Verlauf der Pandemie und der Sehnsucht auf die Rückkehr in einen normaleren Alltag. Dabei wirbt Bausch dafür, innezuhalten und die Kleinigkeiten des Alltags nicht als Selbstverständlich anzusehen.

Jörg Bausch: Ruhepol der Schlagerszene

Anders als der polarisierende Schlagersänger Michael Wendler, gilt Jörg Bausch eher als Ruhepol der Szene. Aus den Scharmützeln innerhalb der Branche hält sich der erfahrene Sänger bislang heraus. Und das kommt offensichtlich an. Ein harter Kern von Anhängern aus seinen Fan-Clubs begleitet ihn häufig mit passenden Bausch-Schals und Bausch-T-Shirts zu den Konzerten.