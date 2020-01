Jogger lief ohne Hosen an der Emscher entlang

Die Polizei in Dinslaken bittet um Zeugenhinweise: Eine Oberhausenerin entdeckte am 28. Januar an der Emscher einen Jogger, der ohne Hosen unterwegs war.

Dinslaken/Oberhausen. Als eine Oberhausenerin am 28. Januar mit ihrem Hund in Dinslaken an der Emscher spazieren ging, lief plötzlich ein Exhibitionist an ihr vorbei.

Die Oberhausenerin glaubte erst, nicht richtig zu sehen: Sie ging am 28. Januar mit ihrem Hund an einem Stichweg zwischen Landwehrstraße und Brinkstraße längs der Emscher in Dinslaken spazieren, als sie plötzlich einen Exhibitionisten entdeckte. Der Mann joggte gegen 16.30 Uhr in Höhe der alten Eisenbahnbrücke in Laufrichtung Brinkstraße – und trug dabei keine Hosen.

Die Frau konnte zudem beobachten, wie der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Oberhausenerin drehte um und informierte die Polizei. Sie gab an, dass sich vor Ort noch weitere Spaziergänger und ein Hundehalter mit drei Hunden aufgehalten haben, die den Mann ebenfalls gesehen haben müssten.

Polizei bittet die Zeugen, sich zu melden

Beschreibung des Unbekannten: Zirka 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, kurze, braune Haare. Bekleidet war der Mann mit einer Sweatshirtjacke in Grau und Türkis. Er trug weder Hose noch Unterwäsche, jedoch Schuhe. Zeugen sollten sich an die Polizei in Dinslaken wenden: Tel. 02064 622-0 oder per Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw