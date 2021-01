Wegweisend: die ÖPNV-Trasse, hier in Sterkrade.

Nahverkehr Jubiläum 2021: Die ÖPNV-Trasse in Oberhausen im Faktencheck

Oberhausen Die ÖPNV-Trasse gehört zu Oberhausen wie das Gasometer oder der Wasserturm - kennt Ihr die wichtigsten Zahlen und Fakten dazu?

In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum im Oberhausener Jahreskalender: Die ÖPNV-Trasse wird 25 Jahre alt! Hier haben wir in Zusammenarbeit mit der Stoag die wichtigsten Fakten dazu aufbereitet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Seit 1996 rollen Straßenbahnen und Linienbusse über die Trasse, die von Oberhausen Hauptbahnhof bis Sterkrade knapp sechs Kilometer lang ist. Offizieller Baubeginn war am 4. August 1994. Im Jahr 2004 erfolgte die Verlängerung um rund 800 Meter bis Sterkrade-Neumarkt.

Acht Haltestellen

Die Trasse hat acht Haltestellen und verläuft über 21 Brückenbauwerke; sie überquert mit der A 42 und der A 516 zwei Autobahnen, die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal, zudem die Bahnstrecke Oberhausen-Altenessen und die Emschertalbahn.

11 Minuten Fahrzeit

Die Fahrzeit mit Straßenbahn oder Linienbus vom Hauptbahnhof Oberhausen bis zum Bahnhof Sterkrade beträgt 11 Minuten - da kommt kaum ein anderes Verkehrsmittel mit, abgesehen vielleicht von einem Hubschrauber.

Straßenbahn und Busse

Auf der Trasse fahren eine Straßenbahnlinie, sieben Tag-Buslinien und fünf Nachtexpress-Buslinien; einige dieser Linien nutzen nicht die gesamte Trasse, sondern fahren nur über einen Teilabschnitt, so etwa der SB 91, der die Trasse in Höhe Olga-Park in Richtung Osterfeld verlässt oder dort aus Richtung Bottrop/Osterfeld kommend auf sie auffährt.

Einweihung am 1. Juni 1996

Die offizielle Einweihung der ÖPNV-Trasse fand am 1. Juni 1996 statt, drei Monate vor der Eröffnung des Centro. Es gab kostenlose Straßenbahnfahrten und sogar eine "Nacht der Straßenbahn". Wenige Tage zuvor - am 26. Mai 1996 - konnte die Bevölkerung die Trasse zu Fuß oder per Fahrrad erkunden.

Ein Mann der ersten Stunde

Die Redaktion wird mit Blick auf das 25-Jahre-Jubiläum übrigens mit einem Straßenbahnfahrer der ersten Stunde sprechen: Wie war das damals bei der ersten Tour über diese nagelneue ÖPNV-Strecke?

Jubiläum soll gewürdigt werden

Die Stoag plant eine Jubiläumsfeier für Ende Mai/Anfang Juni. Wie das Programm dazu genau aussehen wird, steht allerdings coronabedingt noch nicht fest.