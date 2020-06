Junger Oberhausener IT-Entwickler macht Karriere in Berlin

Der Oberhausener IT-Berater und IT-Entwickler Daniel Mittendorf ist mit seinem jungen Unternehmen „DigiVoice“ offenbar auf einem erfolgreichen Kurs. Die 2019 gegründete, auf intelligente Sprachassistenten spezialisierte Digitalagentur Beyto mit Sitz in Berlin übernimmt nun das mehrfach prämierte, im Stadtteil Osterfeld beheimatete Entwicklungsstudio.

Inhaber Daniel Mittendorf, den unsere Redaktion Ende Januar ausführlich vorstellte, gilt als „Voice-Pionier“ der ersten Stunde. Er ist einer von nur vier so genannten „Alexa Champions“ in Deutschland, eine rare Auszeichnung, die von Amazon vergeben wird. „Ich entwickle und schreibe Skills, also Kompetenten, für Alexa und andere Sprachassistenten“, erläutert der 33-Jährige.

Passgenaue Programmierungen

So ermöglichte er zum Beispiel mit einer passgenauen Programmierung, dass ein namhafter Verlag ein Abiturtraining für Schüler anbieten kann, bei dem Alexa die Gesprächspartnerin ist: „Alexa, öffne Abi-Training!“ Für ein Lokalradio in Stuttgart entwickelte er ein Schwäbisch-Quiz, bei dem der Sprachassistent mundartgerecht die Fragen stellt. Auch die Sprachassistenten von Anbietern wie Samsung und Google macht der Oberhausener mit seinen Ideen besser und nutzerfreundlicher. Das lässt sich auch fürs Online-Marketing und den geschäftlichen Online-Erfolg der jeweiligen Auftraggeber nutzen.

Ziel: den Voice-Markt vorantreiben

So viel Kreativität beeindruckt in der Hauptstadt: Mittendorf steigt laut Pressemitteilung bei Beyto als Gesellschafter ein und wird in seiner Funktion als Chief Technology Officer (CTO) künftig den gesamten technischen Bereich der Agentur steuern. Die Beyto-Geschäftsführer Claudius Konopka und Maik Metzen wollen mit Daniel Mittendorf „die Entwicklung des deutschsprachigen Voice-Markts in den nächsten Jahren entscheidend vorantreiben“.