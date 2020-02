Karneval in der Stadthalle

An Altweiber feiert die KG Weiss-Grün Hoag noch ihre Frauensitzung in der Luise-Albertz-Halle. Die jecke Veranstaltung startet um 15.30 Uhr, ab 18.30 Uhr gibt es Party in allen Sälen.

In dieser Session gastierten die Prinzenkürung, die Sitzungen der Alstadener Bären und KG Weiss-Grün Hoag und die Verleihung des Eulenordens in der Stadthalle. Zusätzlich kehrten der Rheinische Frühschoppen und die Kindersitzung in die gute Stube zurück.