Das Liricher Lichterfest zeigt sich am Freitag, 31. Januar, zwischen 17 und 21 Uhr am Heinrich-Jochem-Platz hellwach. Die Karnevalsgesellschaft „Echte Fründe“ fungiert als Veranstalter – holt aber neben Stadtprinz und Kinderprinzenpaar weitere närrische Programmpunkte mit an Bord.

Die Tanzgarde der Liricher Karnevalsgesellschaft „Die Müllschlucker“ ist ebenfalls dabei wie das Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft „Dampf drauf“ mit Prinz Chris I. (Höppner) und Gefolge.

Karnevalisten sorgen für Programm