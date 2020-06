Katholische Christen pilgern im August durch Oberhausen

Oberhausen. Da der stadtweite Gottesdienst der Katholiken in Oberhausen in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfindet, gibt es einen ungewöhnlichen Ersatz.

Seit dem 1. Oberhausener Stadtkatholikentag im Jahr 2016 hat sich unter dem Motto „Kirche findet Stadt“ die Tradition der stadtweiten Gottesdienste in Oberhausen entwickelt. Einmal im Jahr, am letzten Ferienwochenende, treffen sich die katholischen Christen öffentlich, um als große Gemeinschaft Eucharistie zu feiern und sich gemeinde- und pfarreiübergreifend zu treffen. Mit regelmäßig über 1500 Teilnehmern ist der Gottesdienst neben dem Kreuzweg an Karfreitag die zentrale Großveranstaltung der Oberhausener Katholiken im Jahreskalender.

Stadt-Pilgertag 2020

Coronabedingt kann aber in diesem Jahr auch der stadtweite Gottesdienst nicht stattfinden. Einfach ausfallen lassen wollen die Katholiken diesen wichtigen Termin dann aber doch nicht, und so lädt die Katholische Kirche in Oberhausen zum „Oberhausener Stadt-Pilgertag 2020“ ein.

Am 9. August 2020 können die Gläubigen und alle Interessierten sich auf den Weg durch die vier Pfarreien machen – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder notfalls auch mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Die vier Pfarrkirchen – St. Clemens, St. Pankratius, St. Marien und Herz Jesu – sind das Ziel. In den Kirchen wird den Pilgern von 9 bis 19 Uhr ein kleines Programm geboten. So kann man sich an den Pfarrkirchen ausruhen, auftanken und eine Kleinigkeit essen und trinken. Auch Aktionen für Kinder sind im Angebot. Jeder Pilger bekommt ein Pilgerheft, in dem er sich die Stationen abstempeln lassen kann.

Strecke von 22 Kilometern

Seitens der Stadtkirche wird eine Route vorschlagen, aber jeder Pilger kann natürlich den Weg nehmen, der ihm oder ihr am geeignetsten erscheint und die auf dem Weg liegenden Oberhausener Sehenswürdigkeiten oder weiteren geistlichen Orte ansteuern. Ebenso steht es jedem frei, wann und von welcher Pfarrkirche aus und zu welcher Uhrzeit er beginnt. Die Gesamtroute beträgt rund 22 Kilometer. Natürlich werden die gültigen Corona-Regelungen eingehalten.

Stets gut besucht: Hier der stadtweite Gottesdienst der katholischen Christen im August 2018 auf dem Altmarkt. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

„Mit dem Stadt-Pilgertag wollen wir die Gemeinschaft der Oberhausener Katholikinnen und Katholiken weiter stärken und in der Stadt sichtbar sein. Dieses für uns neue Angebot berücksichtigt auch das große Interesse am Pilgern und bietet einen spannenden Wechsel zwischen Aktivität und der Möglichkeit, bei und mit Gott zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken“, so Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng. Stadtdechant Peter Fabritz ergänzt: „Wir ermutigen die Menschen nicht nur, Gott einen Platz in ihrem Leben einzuräumen, sondern Glaubenserfahrungen mit anderen zu teilen und über Pfarreigrenzen hinweg zu denken. Dazu bietet der Stadt-Pilgertag gute Gelegenheiten.“