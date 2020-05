Kirmes, Kneipen, Kaufleute – Folgen von Corona in Sterkrade

Kirmes fehlt auch Sterkrader Wirten

Zögerlich läuft in der Sterkrader Gaststätte „Klumpen Moritz“ der Betrieb wieder an. Die Wirtinnen Sarah Alic und Linda Demond hoffen auf mehr Frequenz in ihrem Biergarten. Stammtische, die Proben von Chören – all das vermissen sie jedoch.

Nicht aufzuholen sei für die Betreiberinnen, dass die Fronleichnamskirmes ausfällt. An jedem Kirmestag sei es im „Klumpen“ draußen und drinnen rappelvoll. Finanzielle Soforthilfe gab es, aber es waren auch neue Investitionen, etwa für eine Glasspülmaschine, vonnöten.