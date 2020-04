Kita-Team legt Fitness-Parcours für alle Kinder in Holten an

Das Team des evangelischen Kindergartens „Kirchenmäuse“ in Holten hat sich für alle Kinder des Ortes etwas ganz Besonderes einfallen lassen: einen Fitness-Parcours. An zwölf Stationen, die reichlich Platz für den nötigen Abstand bieten, darf und soll ab sofort nach Herzenslust getobt werden.

Seit Wochen ist der Regelbetrieb der Kita wegen der Corona-Krise geschlossen. Doch Leitung und Erzieherinnen versuchen trotzdem, den Kontakt zu den Familien und Kita-Kindern zu halten. Ostern brachten die Erzieherinnen etwa ein Osterkörbchen gefüllt mit Straßenkreide oder Bastelsachen zu jeder Familie. „Und am Zaun der Kita haben wir eine Leine gespannt, an die die Kinder in Herzform Grüße an ihre Freunde hängen können“, erzählt Kita-Mitarbeiterin Nina Benninghoff. Gerade durch diesen Kontakt aber erfuhren die Erzieherinnen auch: „Die Kinder haben in den letzten Wochen gebastelt und gemalt, was das Zeug hält, jetzt fällt ihnen aber allmählich die Decke auf den Kopf.“ Die Lösung: ein Fitness-Parcours.

Kinder trainieren an zwölf Stationen ihre Beweglichkeit, Motorik und ihr Gleichgewicht

„Dafür muss man sich ganz schön konzentrieren“, meinte Marijan beim Ablaufen der Figuren vorm Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Holten-Sterkrade. Foto: Benninghoff

„Beim gemeinsamen Spaziergang mit den Eltern können die Kinder ab sofort an verschiedenen Stationen aktiv werden“, erzählt Benninghoff. Gestartet wird am Gemeindehaus an der Schulstraße 3. Von dort aus geht es in Richtung Kastell Holten in den Park. „Dieser Parcours hat es in sich“, verspricht die Holtenerin. Er biete eine Menge Bewegung – soll die Kinder in dieser besonderen Zeit aber auch etwas ablenken und ihnen ein Stück Normalität zurückbringen.

Und so geht’s: Direkt am Gemeindehaus haben die Kita-Mitarbeiterinnen Figuren aufs Pflaster gemalt, die es nachzulaufen gilt. Im Park Holten wurde der von etlichen Kita-Ausflügen bereits beliebte Kletterbaum einbezogen. „Ältere Kinder können darauf klettern und den Stamm entlang balancieren.“ Am Kastell Holten gilt es, die Treppe hoch und wieder herunter zu hüpfen.

An der nächsten Station wartet eine Schnelligkeitsübung aus dem Basketball-Training. An einer anderen müssen Hampelmänner gemacht werden, an einer weiteren ein Slalom-Wettrennen um die Bäume herum.

Ein Angebot für Jung und Alt in Holten

„Aber nicht nur die Kindergartenkinder dürfen mitmachen, eingeladen sind alle Kinder und ihre Eltern – und alle anderen Holtener, die Spaß an der Bewegung haben“, betont Benninghoff. Sie versichert: „Wir haben die Stationen so angelegt, dass alle, die mitmachen, genug Raum haben, um Abstand zu halten.“ Benninghoff rät: „Sollte es doch einmal voller werden, kann man problemlos einfach an eine andere Station wechseln.“