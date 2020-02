Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleidung und Modeschmuck

Die Leidenschaft von Barbara Hülskemper, die das Geschäft mit Winfried Hülskemper in zweiter Generation geführt hat, brachte auch Kleidung und Modeschmuck ins Sortiment des Einrichtungshauses. Im Erdgeschoss finden sich Hosen, Pullover und Röcke, Ketten, Ringe und Broschen.

Zwei Mal im Jahr präsentiert Hülskemper aktuelle Trends in einer Modenschau. Die nächste findet am 18. März in den Räumen an der Marktstraße 193 bis 195 statt. Gezeigt werden Highlights der Frühjahrs- und Sommerkollektion. Der Empfang beginnt um 19 Uhr, die Schau um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber nötig: 0208-80 65 63 (mail@huelskemper.de).