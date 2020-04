Kleines Theater Essen spielt auf Niebuhrger „Drive in“-Bühne

Oberhausen. Der Showtruck bietet neben Comedy und nostalgischen Liedern am Mittwoch, 22. April, die Bühne für die Krimikomödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“.

Eine kleine Lücke gab’s noch im April-Programm des Theaters an der Niebuhrg, das sich gewitzt und mit großer Resonanz zum „Drive in“-Theater umfunktioniert hat. Und diese Terminlücke – am Mittwoch, 22. April, um 20 Uhr – nutzt das Kleine Theater Essen für ein krimikomödiantisches Gastspiel.

Nadine Mannel und Benjamin Haase in „Zwei wie Bonnie und Clyde“ – oder die Kunst, eine Straßenkarte zu lesen. Foto: Kleines Theater Essen

Nadine Mannel und Benjamin Haase spielen in „Zwei wie Bonnie und Clyde – denn sie wissen nicht, wo sie sind“ ein schusseliges Gaunerpaar, das verzweifelt versucht, eine Bank zu überfallen. Wenn nur die Beifahrerin auf der Flucht Straßenkarten lesen könnte. Außerdem hat „Bonnie“, die hier vielsagend Chantal heißt, anstatt der Beute die Einkaufstüte einer Bankkundin mitgenommen.

Theater spielt sonst im Sälchen für 44 Zuschauer

Das „Kleine Theater“, das sonst am Essener Gänsemarkt in einem Sälchen für 44 Zuschauer spielt, verspricht seinem „Autokino“-Publikum eine „Tour de Force für die Lachmuskeln, ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt und die Lage für die Dilettanten immer verzwickter wird“. Die Essener Truppe freut sich sehr, dank dieser Kooperation mit dem Theater an der Niebuhrg auf diese ungewöhnliche Weise den Menschen Unterhaltung bieten zu können.

Wer sich jetzt fragt, wie das geht - es werden alle geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten. Denn es dürfen maximal zwei Erwachsene pro Auto auf den Parkplatz einfahren. Karten gibt’s nur online. Der Live-Ton kommt übers Autoradio, die Parkplätze werden den Gästen zugewiesen.

Die genauen Bedingungen sind detailliert auf der Seite niebuhrg.de zu finden.