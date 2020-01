Oberhausen. Seit fünf Jahren betreibt die Kleinpartei „Die Violetten“ ein Ladenlokal im Europahaus in der Oberhausener Innenstadt. Nun feiern sie Geburtstag.

Kleinpartei Die Violetten feiert ihr Oberhausener Stadtbüro

Vom kleinen Stadtbüro zur offiziellen Außenstelle der Violetten: Seit die Partei vor fünf Jahren das kleine Ladenlokal im Europahaus bezogen hat, werden die Räume in der Oberhausener Innenstadt nicht nur für Gespräche und Diskussionen auf Lokal-, Landes- und Bundesebene genutzt. Dort finden auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen oder Vorträge statt.

Ziele der Kleinpartei sind nach eigenen Angaben ein verantwortungsvolles Miteinander, mehr Naturschutz, Tierversuchsverbote und das bedingungslose Grundeinkommen. Zur offiziellen Außenstelle wurde das Stadtbüro, als sich 2015 die Bundesgeschäftsstelle der Violetten in Oberhausen niederließ. Allerdings erzielten die Violetten bei der Europawahl im Mai 2019 in Oberhausen nur 0,25 Prozent – mit 202 Wählerstimmen.

Das fünfjährige Bestehen ihres Stadtbüros mit Doppelfunktion feiert die Partei am Freitag, 31. Januar 2020, ab 18 Uhr im Ladenlokal an der Langemarkstraße 14, heißt es in einer Pressemitteilung. An dem Abend stehen interessierten Besuchern Vorstandsmitglieder sowie die Bundesvorsitzenden Irene Garcia Garcia und Michael Bentele für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Zudem ist das Stadtteilbüro jeden Samstag zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet.