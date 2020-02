Kleinstädter Trabanten führen „Herr der Diebe“ im Lito auf

Die Kleinstädter Trabanten proben für das Stück „Herr der Diebe“ am 29. Februar 2020 im Lito-Palast in Sterkrade.

Oberhausen. „Herr der Diebe“ nach Cornelia Funke hat im Lito-Palast in Oberhausen-Sterkrade seinen großen Auftritt. Kleinstädter proben neues Kinderstück.

Eine Diebesbande erobert den Lito-Palast in Sterkrade. Am 29. Februar schlägt sie zu – aber zum Glück nur auf der Bühne. Die junge Schauspieltruppe der Kleinstädter Trabanten bringt ein neues Theaterstück für Kinder zur Aufführung. Die Proben laufen, Karten für „Herr der Diebe“ gibt es schon jetzt im Vorverkauf.

Die Ankündigung der Kleinstädter macht neugierig: „Eine mysteriöse Auftraggeberin, ein magisches Karussell und eine Jugendbande, deren Anführer der berüchtigtste Dieb der ganzen Stadt ist: Das sind die Zutaten, mit denen die Kleinstädter Trabanten das letzte Stück der laufenden Spielzeit auf die Bühne im Lito-Palast bringen wollen.“ Die Nachwuchs-Gruppe der bekannten Kleinstädter Bühne – Amateur-Schauspieler mit viel Herzblut und Spielfreude – feiert am 29. Februar um 16 Uhr Premiere mit dem Kinderstück „Herr der Diebe“, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke.

Auf der Flucht vor den bösen Tanten

Seit rund einem Jahr proben 23 Kinder und Jugendliche unter der Regie von Fabienne Seiler, Bianca Poersch und Diego Tenore an dem Bühnenwerk. Und darum geht’s: Auf der Flucht vor ihrer bösen Tante finden die Schwestern Prospera und Bo Unterschlupf bei einer Diebesbande in Venedig. Deren Anführer Scipio, der Herr der Diebe, versorgt sie mit allerlei Diebesgut. Als die Band den Auftrag bekommt, einen geheimnisvollen Holzflügel zu stehlen, der zu einem magischen Karussell gehören soll, stürzen die Kinder sich in ein aufregendes Abenteuer.

Parallel zu den Proben werkeln die Kleinstädter in Eigenregie an einem passenden Bühnenbild. Ob Nebel, Lichteffekte oder stilechte Kostüme: Für die Geschichte haben sich die Amateurschauspieler einige Überraschungen einfallen lassen. Normalerweise präsentieren die Trabanten das Kinderstück in der Vorweihnachtszeit – in diesem Jahr sind die Aufführungen erstmals nach den Karnevalstagen. „Wir hoffen, durch den neuen Zeitraum noch mehr Zuschauer zu gewinnen“, heißt es in der Ankündigung.

Karten im Vorverkauf zu haben

Der Premiere am 29. Februar folgen noch drei weitere Aufführungen im Lito-Palast, Finanzstraße 1: an den Sonntagen 1. und 8. März sowie am Samstag, 7. März, ist das Kinderstück erneut um 16 Uhr zu sehen. Karten (Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro) gibt es im Vorverkauf an jedem Samstag von 10 bis 12 Uhr im Lito-Palast sowie im Internet auf www.kleinstaedter.de. Außerdem verkaufen das Reisebüro „Um die Welt“ in Sterkrade, Großer Markt 6, sowie Tabakwaren Brinkmann in Schmachtendorf, Dudeler Straße 7, Tickets für die Vorstellungen. An diesen beiden Stellen wird ein Euro pro Karte als Vorverkaufsgebühr erhoben.