Kokerei Prosper: Oberhausener Gärtner sorgen sich um Gemüse

Oberhausen / Bottrop. Die Kokerei in Bottrop stößt Schadstoffe aus. Anwohner sollen kein Gemüse aus eigenem Anbau essen. Oberhausen ist nur wenige Kilometer entfernt.

Oberhausener Kleingärtner an der Stadtgrenze zu Bottrop sind in Sorge. Grund ist die Nähe zur Kokerei Prosper, die immer wieder wegen des vergleichbar hohen Ausstoßes des als krebserregend geltenden Stoffes Benzo[a]pyren in der Kritik steht. Wegen der hohen Belastung der Böden sollen Gärtner im Bottroper Süden kein Gemüse aus dem eigenen Garten essen. Und im nur wenige Kilometer entfernten Oberhausen?

Immerhin ist der Stadtteil Borbeck nur fünf Kilometer von der Kokerei entfernt, bis Osterfeld/Rothebusch sind es sechs Kilometer. Doch auf Nachfrage beruhigt ein Sprecher der Stadt Oberhausen: Die Empfehlung, kein Gemüse aus dem eigenen Garten zu verzehren, betrifft Anwohner in einem Abstand von etwa 2,5 Kilometern (in nordöstlicher Richtung) beziehungsweise 1,5 Kilometer (in westliche Richtung). Dies hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zuletzt Mitte Februar bestätigt.

„Für die weiteren Bottroper Stadtteile zwischen dem Stadtgebiet Oberhausen und der Kokerei wird nach vorliegendem Kenntnisstand kein Untersuchungsbedarf gesehen, so dass dies auch für das Oberhausener Stadtgebiet anzunehmen ist“ heißt es aus dem Oberhausener Rathaus. Die Verwaltung geht davon aus, dass Oberhausener Gärten nicht betroffen sind und spricht daher auch keine besonderen Empfehlungen aus.