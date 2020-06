Konzertreihe holt „die güldne Sonne“ in die Christuskirche

Oberhausen. An jedem Samstag gestalten junge Organisten ein halbstündiges Programm in der Christuskirche Oberhausen. Anschließend geht’s in den Biergarten.

Für alle im Sommer Daheimgebliebenen hat die Christuskirchengemeinde eine Konzertreihe ins Leben gerufen, die in den Schulferien mit heiteren und sommerlichen Klängen für Jung und Alt aufwartet. Immer samstags um 17 Uhr laden junge, erfolgreiche Organisten von nah und fern zu jeweils 30 Minuten Orgelmusik in die Kirche an der Nohlstraße 7 ein, anschließend geht es gemeinsam in einen nahen Biergarten.

Die Hey-Orgel der Christuskirche bietet außergewöhnlich schöne Klangfarben. Foto: Rolf Krämer

Den Anfang übernahm der neue Christus-Kantor Danny Neumann selbst, um unter dem optimistischen Motto „Die güldne Sonne“ Kompositionen vorzustellen, die man sonst selten auf der Orgel zu hören bekommt: vom „Blumenwalzer“ über Scott Joplins schmissigen Ragtime bis zu Antonio Vivaldis „Sommer“.

Organist erfüllt Wünsche aus Musical und Filmmusik

Auch die weiteren sechs Konzerte tragen jeweils ein Kirchenlied als Titel: Stefan Treutler aus Buschhausen lädt am 4. Juli ein zum bunten Wunschkonzert mit Improvisationen über „Geh aus mein Herz“. Wünsche des Publikums zu Musik aus Musical und Film will er gerne erfüllen.

Traditionelle Choralbearbeitungen und freie Werke von Bach und Buxtehude stehen an den Samstagen 11. und 18. Juli im Mittelpunkt: Zu Gast sind dann Daniel Posdziech aus Essen und Leon Immanuel Sowa aus Löhne, bekannt als einer der aktivsten Organisten auf Youtube. Ihnen folgen Ingmar Morten Stiller aus Bochum mit sommerlicher Musik von Vivaldi und Bach am 25. Juli und Benjamin Gruchow aus Herford mit fröhlichen und jazzigen Klängen über „In dir ist Freude“ am 1. August.

Als besonderes Highlight zum Schluss kündigt Danny Neumann für den 8. August „20 Finger und vier Füße“ an. Dann erklingt ausschließlich vierhändige Orgelmusik für zwei Spieler aus allen Epochen, interpretiert vom neuen Kantor und seiner Frau Corinna Neumann.

Bei allen Konzerten wird das Spiel der Organisten live auf Leinwand in den Altarraum übertragen, damit die Zuschauer trotz der Distanz ganz nah an den Tasten sein können.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kirchenmusik wird herzlich gebeten.