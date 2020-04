Prügel, Hunger, Schüsse – die Leiden der Zwangsarbeiter

Oberhausen. Das Lager Buchenwald wurde vor 75 Jahren befreit. Die Ortsgruppe der Verfolgten des Naziregimes erinnert an die Zwangsarbeiter in Oberhausen.

Damit das Schicksal der Zwangsarbeiter in Oberhausen nicht vergessen wird, nutzte der Kreisverband der VVN/BdA Oberhausen (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) diesen besonderen Anlass für eine Mahnwache am Denkmal an der Malzstraße: Im April vor 75 Jahren war das Konzentrationslager in Buchenwald von den Amerikanern befreit worden.

„(K)ein Ort guter Hoffnung“: Unter diesem Titel war bereits im Juni 2015 eine Dokumentation über ein bedeutsames Projekt einer Osterfelder Schülergruppe und ihrer Lehrerin Gudrun Havemann herausgegeben worden. „Darin wird ausführlich über das ehemalige Russenlager an der Malzstraße in Oberhausen informiert“, erklärt Verbandsmitglied David Driever, weshalb sich die Mitglieder genau an diesem Ort treffen.

Auch in Oberhausen hätten die Zwangsarbeiter kaum Nahrung erhalten und mussten bei mangelnder Hygiene in Baracken hausen. „Bei Bombenangriffen durften sie keine Schutzräume aufsuchen“, führt VVN-Mitglied Lühr Koch aus. Nur durch diese Menschen, so ermittelten die Schüler, habe die Gutehoffnungshütte (GHH) die Rüstungsproduktion auf den Zechen und Hütten steigern können. „Meine verlorene Jugend tut mir weh“, schrieb als alter Mann ein Überlebender (A. P. Bilorus) 2007 nach Oberhausen.

Ein junger Zwangsarbeiter war in Oberhausen ermordet worden

Das Denkmal an der Malzstraße erinnert an die Zwangsarbeiter, die dort während des Zweiten Weltkrieges in Baracken hausten. Foto: VVN / BdA

Über einen Mord an einem jungen Zwangsarbeiter in Oberhausen hatte Historiker Ulrich Herbert Mitte der 1980er Jahre berichtet: „Ein Telefonist der Oberhausener Grillo-Werke tat Dienst beim Werk- und Luftschutz. Anfang April 1945 beobachtete er bei seinem Nachhauseweg vier Ostarbeiter, die aus einem Haus herauskamen, dessen Bewohner sich im Luftschutzbunker aufhielten. Zusammen mit einigen Männern nahm er die Verfolgung auf und ergriff einen der Ostarbeiter, der daraufhin so lange geschlagen wurde, bis er zugab, Kartoffeln gestohlen zu haben.

An einem Bombentrichter angekommen, schoss der Telefonist auf den mittlerweile schwer Verletzten, traf ihn nur in den Bauch, der Angeschossene stürzte sich auf den Schützen, die mitgelaufenen Schaulustigen schlugen auf den Russen ein, der schließlich durch die Schuss- und Schlagverletzungen starb und auf dem Sportplatz verscharrt wurde.“

Die Oberhausener Schülergruppe der Gesamtschule Osterfeld habe den vielen Tausend, die in unserer Stadt auf den Zechen und Hütten Zwangsarbeit verrichten mussten, ein würdiges Denkmal errichtet, sagt VVN-Mitglied Klaus Oberschewen. Gleichzeitig seien durch diese Gedenkkultur auch zahlreiche Menschen in Oberhausen geehrt worden, die sich den Nazis entgegengestellt hätten.

Frauen brachten den Menschen im Lager Brot

Oberhausenerin Else Kamleiter etwa war dabei, als dies passierte: „Dann haben Arbeiter und ihre Frauen – es waren vor allem Frauen – den Arbeitern Brot und Kleidung zugeworfen, wenn sie zur Arbeit geführt wurden. Auf Concordia, Schachtanlage 6, waren ebenfalls viele sowjetische Kriegsgefangene. Mit ihnen spielte sich in Bezug auf Kleidung, Essen, Schuhe dasselbe ab. In der Gegend der Niebuhrstraße herrschte einmal starke Aufregung: Frauen standen da zu Schichtbeginn und brachten Sachen. Um das zu verhindern, wurden für die Kriegsgefangenen die Arbeitsanfangszeiten geändert. Die Frauen informierten sich gegenseitig über die veränderten Zeiten. Die Wachmannschaften gingen nun gewaltsam gegen die Frauen vor, da gab es erst recht große Aufregung.“

Der Schwur von 21.000 Überlebenden Der VVN/BdA Kreisverband Oberhausen wollte mit seiner Mahnwache auch an den Schwur von Buchenwald erinnern. Dieser Schwur wurde von 21.000 Überlebenden nach der Befreiung von Buchenwald geleistet. Er lautet (verkürzt):„ Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht!“ Der VVN-Kreisverband schließt sich der Forderung seines Bundesverbandes an, den 8. Mai (Kriegsende in Deutschland) zum Feiertag zu erklären. Die Erinnerungen von Else Kamleiter und Kläre Müller sowie den Bericht von Ulrich Herbert hat Klaus Oberschewen 2001 in dem Band „Abenteuer Industriestadt. Oberhausen 1874 – 1999. Beiträge zur Stadtgeschichte“, Oberhausen 2001, Seiten 195 – 215 veröffentlicht. Weitere Dokumente zum Thema „Zwangsarbeiter“ sind in der Gedenkhalle Schloss Oberhausen ausgestellt.

Und Kläre Müller aus Styrum, am 1. September 1989 mit der Ehrennadel der Stadt Oberhausen ausgezeichnet, erinnerte sich noch gut daran: „Die Zeche Alstaden war – wie fast alle Oberhausener Großbetriebe – mit Zwangsarbeitern versorgt. Ein Lager brauchte für sie erst gar nicht gebaut zu werden; sie wurden in den großen Saal der Gastwirtschaft Wellhausen gepfercht.“ Anfangs hätten die Jüngeren zur Eingewöhnung noch über Tage gearbeitet „Doch auch sie mussten bald in die Grube einfahren. Ihr Hunger war immer dabei. Die ungenügende Verpflegung, an der sich Wellhausen dennoch bereicherte, und seine mit Prügel herbeigezüchtete Lagerordnung waren in Alstaden allgemeines Gespräch.“