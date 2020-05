Kundenansturm: ein blühender Frühling für die E-Bikes

Oberhausen. Der wochenlange Corona-Stillstand und das gute Frühlingswetter wecken die Lust am Radeln. Eine Stippvisite an einem Biker-Hotspot.

Die Fahrradgeschäfte in Stadt und Region erleben in diesen Mai-Tagen einen rekordverdächtigen Kundenansturm. Der wochenlange Corona-Stillstand, das gute Frühlingswetter, die durch Corona hervorgerufene neue Lust an der Radtour vor der eigenen Haustür – das alles sorgt für jede Menge Kundschaft.

Wer zum Beispiel an der Königshardter Straße bei Holger Lantermann vorbeischaut, muss schon etwas Geduld mitbringen, um mit ihm persönlich ein paar Minuten sprechen zu können: Der Chef des gleichnamigen Fahrrad-Fachgeschäftes in Königshardt hat jede Menge zu tun. „Einen kleinen Moment, bitte“, ruft er einem Kunden zu. „Wir geben uns alle Mühe. Ich bin sofort wieder für Sie da!“

Kaum eine freie Minute: Holger Lantermann berät die Kundschaft derzeit am laufenden Band. Foto: Michael Dahlke / FFS

Vor dem Geschäft hat sich eine kleine Kundenschlange gebildet. Sie alle warten geduldig, denn das Verkaufsteam gibt hier Alles. „Wir haben uns gedacht, dass wir uns mal zwei E-Bikes zulegen sollten“, sagt ein mitteljunges Pärchen, das ebenfalls in der Schlange warten musste und nun dran ist. Holger Lantermann überlegt sich gleich, was für die beiden wohl am besten infrage kommt. Gleich daneben wirft ein Mann einen prüfenden Blick auf ein besonders schmuckes, schwarzes E-Bike: elf Gänge, High Tech, Reifen mit ausgeprägtem Profil. Über 3000 Euro stehen auf dem Preisschild. Der Mann will am nächsten Tag wiederkommen und den Kauf dann wohl unter Dach und Fach bringen. Die Reifen mit dem allzu ungewöhnlichen Profil möchte er allerdings zuvor ausgetauscht haben.

Ja, hier geht es also ums höchstpersönliche Fahrgefühl. Zahlreiche Kunden drehen direkt auf der Königshardter Straße eine kleine Proberunde. „Ich will die Leute fahren sehen“, sagt Holger Lantermann. Denn jeder habe ganz individuelle Bedürfnisse, wenn es ums Fahrradfahren und den jeweiligen Fahrrad-Typ gehe.

High Tech und jede Menge Gänge: Fahrräder und vor allem E-Bikes sind derzeit rekordverdächtig gefragt. Foto: Michael Dahlke / FFS

Übrigens geht es der Fahrrad-Industrie seit dem Corona-Shutdown in gewisser Weise wie der Autoindustrie. Die Corona-Pandemie, so erklärt Holger Lantermann, habe die globalisierten Produktionsketten auch in dieser Branche stellenweise komplett lahmgelegt. Viele technische Spezialteile, Komponenten und Rahmen kämen aus Fernost, aus Japan, Südkorea und China zum Beispiel. Doch die internationalen Transportrouten dafür seien oft blockiert. Es fehle oft schlicht an den passgenauen technischen Teilen zur Fahrrad- und E-Bike-Produktion.

„Wir haben zum Beispiel einen großen Lieferanten, der liefert sonst täglich 4000 Räder aus, jetzt sind es nur 2200!“ Der Chef befürchtet geradezu einen E-Bike-Engpass mit Blick auf den Sommer, wenn sich die aktuelle Nachfrage in diesen rekordverdächtigen Größenordnungen halten sollte.

E-Bikes weiter im Aufwind Der Zweirad‐Industrie‐Verband (ZIV) geht davon aus, dass der Anteil an Elektrorädern in den nächsten Jahren weiter steigen wird und bald über ein Drittel der verkauften Räder ausmacht. Derzeit ist allerdings noch unklar, wie sich die coronabedingte Unterbrechung der internationalen Lieferketten auf die Produktion auswirkt – ob es also im Jahresverlauf noch zu größeren Lieferengpässen kommt.

Daran kann eigentlich kaum jemand zweifeln, blickt man hier in die erwartungsfrohen Gesichter der Kundschaft. Wer zuvor nur 300 bis 400 Kilometer pro Jahr mit dem Rad unterwegs gewesen sei, schaffe diese Kilometer-Leistung mit einem E-Bike plötzlich in vier oder sechs Wochen, berichtet Holger Lantermann. Das seien für ihn die schönsten Erlebnisse – wenn die Menschen ihm von ihrer neuen Freude am Radeln berichten.