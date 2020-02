Kurzfilmtage Oberhausen bieten Workshops für Analogfilmer

Oberhausen. Für zwei Projekte sind noch Anmeldungen bis zum 1. März möglich. Teilnehmer lernen Vorführtechnik kennen oder drehen experimentelle Kurzfilme.

Drei Workshops für Filmvorführer, Filmemacher und Kinder zählen zum Angebot der 66. Internationalen Kurzfilmtage vom 13. bis 18. Mai. Alle drei widmen sich dem Umgang mit analogem Film im Zeitalter des digitalisierten Kinobetriebs. Bewerbungen für zwei der Workshops sind noch bis zum 1. März möglich.

Trotz anderslautender Prognosen, meinen die Kurzfilmtage in ihrer Pressemitteilung, ist der analoge Film noch immer sehr lebendig. Als künstlerisches Medium wird er auf der ganzen Welt eingesetzt, nicht nur auf Festivals und in Kinos. Künstler lassen sich von analogen Techniken faszinieren, so dass er seinen Weg auch in Museen und Galerien findet. Doch die Erfahrung mit dem Material und seiner Vorführpraxis droht in der digitalisierten Welt des Kinos verloren zu gehen. Die 66. Kurzfilmtage wenden sich mit ihren Workshops an Vorführer und Filmemacher, die mit dem Material arbeiten – und nicht zuletzt Kinder an die haptischen Qualitäten des analogen Films heranführen sollen.

Workshop soll Qualitätsstandards etablieren

Um analoge Filmtechnik und Vorführungspraxis geht’s vom 11. bis 15. Mai. Die fachlichen Herausforderungen an die Vorführung von Archivkopien wie auch die Einrichtung von Installationen und Performances mit analoger Filmtechnik werden immer größer. Dieser Workshop soll Qualitätsstandards etablieren. Erfahrene Filmtechniker vermitteln Kenntnisse zu Materialkunde und Vorführtechnik. Grundkenntnisse in analoger Filmtechnik sind Voraussetzung. Den kostenlosen Workshop in deutscher Sprache leitet Lena Martin aus Frankfurt/Main.

Den Workshop „Process Cinema“ vom 13. bis 16. Mai leitet die kanadische „Film Farm“ für Filmemacher, die mit 16-Millimeter-Film arbeiten wollen. Mit einem Verfahren, das mit ökologischen Materialien wie Wildblumen und Meerwasser entwickelt wurde, geht es um technische und kreative Prozesse der Arbeit in einem offenen Kontext. Die Kurzfilmtage versprechen „eine einzigartige Erfahrung mit einem der bedeutendsten Filmkollektive, die heute im Independent-Film arbeiten“. Die Resultate werden während der Kurzfilmtage präsentiert. Die Teilnahme an diesem Workshop in englischer Sprache kostet 150 Euro.

Workshop baut Brücken zu Umweltthemen

Bereits für Bewerber geschlossen ist „Das lebendige Bild“, ein Analogfilm-Workshop für Kinder. Die Materialität eines Filmstreifens kann gerade Kindern viele Aspekte des bewegten Bildes begreifbar machen. In dem Workshop bearbeiten Kinder Filmmaterial, sie drehen und entwickeln selbst analogen Film. Der Workshop baut auch Brücken zu Umweltthemen, indem mit ökologisch verträglicher Entwicklung von fotochemischem Film gearbeitet wird. Während des Festivals präsentieren die Kinder ihre Workshop-Ergebnisse in Form einer „Expanded Cinema“-Performance.

Bewerbungen für die beiden ersten Workshops sind noch bis zum 1. März online möglich unter kurzfilmtage.de