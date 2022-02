Laute Sturm-Töne: Das steckt hinter dem mysteriösen Piepen

Oberhausen. In den vergangenen Nächten konnte man in Oberhausen ein lautes Piepen oder Klackern hören. Aus gutem Grund, wie die Stadt Oberhausen aufklärt.

Die vergangenen Nächte waren laut in Oberhausen. Wer abends im Bett lag, konnte den Wind toben hören. Ein Sturmtief nach dem anderen fegte durch die Stadt. In manchen Gegenden mischten sich allerdings ungewohnte Töne in die Geräuschkulisse – die gar nicht an wilde Böen erinnerten. Mal hörte man ein Piepen, dann wieder ein Klackern.

Die Stadt Oberhausen hat nun aufgeklärt, was hinter dem Geräusch-Rätsel steckte: Die Töne kamen von Ampel-Lautsprechern. Und die braucht es, um für einen sicheren Straßenverkehr zu sorgen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Oberhausen

Lesen Sie mehr Geschichten aus Oberhausen

Oder folgen Sie der WAZ Oberhausen auf Facebook

Denn sehbehinderte Menschen können sich dank dieser Geräusche besser orientieren. Gehört hat die Töne eigentlich jeder Mal: Entweder ist es ein lautes Piepen bei Grün (Freigabeton) oder ein dauerhaftes Klackern (Orientierungston). Damit die Ampeln für Sehbehinderte immer auffindbar sind, passen sich die Töne dem Umgebungslärm an. Sie sind darum stets ein bisschen lauter als die Geräusche drum herum.

Am Tag fällt das durch den allgemeinen Lärmpegel des Verkehrs in der Regel kaum auf. In der ruhigen Nacht ist der Ton dann wiederum normalerweise recht leise. Schließlich ist wenig los auf den Straßen, die meisten Menschen schlafen zu dieser Zeit.

In den vergangenen Nächten kam jedoch der Sturm dazwischen und sorgte für ordentlich Lärm. Daher wurden die Lautsprecher wieder lauter, um den Wind zu übertönen – sie wurden sogar so laut, dass Anwohner die Piep- und Klackgeräusche in der Dunkelheit überraschend deutlich hören konnten. Sie erledigen also nur ihren Job – auch wenn es mal lauter wird.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen