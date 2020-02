Wer musikalische Musik doch noch einmal live in einem Saal hören möchte, der kann bei der letzten Prunksitzung der Session 2019/2020 zuschlagen. Allerdings gibt es für den Reigen mit Rednern, Musikern und Tollitäten nur noch wenige Restkarten.

Die KG Schwarz-Weiß Buschhausen feiert ihre jecke Veranstaltung am Nelkensamstag, 22. Februar, ab 20.11 Uhr in der Gaststätte Alt-Buschhausen an der Lindnerstraße.