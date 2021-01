Linienbusse sollen nicht zu lange an roten Ampeln warten

Oberhausen An 200 Ampeln in Oberhausen gibt es Spezialsignale für die Linienbusse. Diese Form der ÖPNV-Beschleunigung soll verbessert werden.

Linienbusse sollen möglichst flott durchs Stadtgebiet fahren. Um dieses Ziel zu erreichen, erhält die Stadt Oberhausen jetzt zwei Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen.

Bewilligt sind genau 1,98 Millionen Euro, um die Linienbusse in Oberhausen zu beschleunigen. Dabei handelt es sich laut Stadtpressestelle um eine Anteilfinanzierung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtausgaben von rund 2,2 Millionen Euro.

Die Stadt Oberhausen beschleunige den ÖPNV auf vielfältige Weise, heißt es. Ein wesentliches Element ist dabei die ÖPNV-Trasse zwischen Hauptbahnhof und Sterkrade, auf der sowohl die Straßenbahn 112 als auch Linienbusse bereits seit 1996 kreuzungsfrei verkehren. Die Fahrtzeit über die knapp sechs Kilometer lange Trasse beträgt elf Minuten.

Passgenaue Ampelsignale

Um auch außerhalb der ÖPNV-Trasse im Straßenraum eine ähnliche Beschleunigung zu erreichen, soll der ÖPNV an den Ampeln passgenaue Signale erhalten, so dass er mit möglichst wenigen Verlustzeiten unterwegs ist. Die bereits seit den 1990er Jahren an fast 200 Ampelanlagen in Oberhausen vorhandene Beschleunigung soll nun modernisiert und verbessert werden.