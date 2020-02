Maerzfeld und Soulbound rocken Oberhausens Kulttempel

Oberhausen. Liebhaber der Industrial-Klanggewitter dürfte selbst der Montags-Termin 17. Februar nicht schrecken, um zwei martialische Düsterbands zu erleben.

Fans der „neuen deutschen Härte“ mag allenfalls der Montags-Termin erzürnen – nicht aber das neue Album mit dem Titel „Zorn“. Dessen Songs präsentieren Maerzfeld in Oberhausen am Montag, 17. Februar, um 20 Uhr im Kulttempel an der Mülheimer Straße 24.

Die vorherrschenden Industrial-Klänge dieser nebenberuflichen Rammstein-Kopisten (dann allerdings unter dem Namen „Stahlzeit“) bringen sich mit harten Riffs, schonungslosen Rhythmen und treibendem Bass in eine neue Marschrichtung. In der Besetzung um Sänger Helfried Reißenweber erschafft Maerzfeld mit den Gitarristen Mike und Matthias Sitzmann, Bassist Korbinian Stocker und Schlagzeuger Michael Frischbier eine grandiose Inszenierung. Konsequenter, direkter und mit ausdrucksstarken, tiefgründigen und selbstreflektierenden Texten leisten Maerzfeld ihren Beitrag im deutschsprachigen Industrial-Metal.

2010 unter dem Label des Alternative Metal gegründet, durfte das Support-Sextett Soulbound große und kleine Clubs und Festivals deutschlandweit bereisen und sich eine herausragende Bühnenpräsenz erarbeiten – bevor ein Irrlicht sie in den endzeitlichen Industrial-Metal führte. Soulbound wagen einen englischsprachigen Phönixflug durch Industrial und Gothmetal, ohne dabei ihre Wurzeln im Nu-Metal zu kappen. Dies gepaart mit eingängigen, fast schon poppigen Kehrversen macht Soulbound zur Live-Macht.

Karten kosten 20,90 Euro, online kulttempel.com