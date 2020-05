Fahndung Mann wollte in Bäckerei mit falschem 20-Euro-Schein zahlen

Oberhausen. Foto-Fahndung der Polizei Oberhausen: Gesucht wird ein Mann, der im Januar mit einer falschen 20-Euro-Banknote in Bäckereifilialen auftauchte.

Falschgeld auf der Bäckereitheke: Am 3. Januar 2020 gegen 11 Uhr versuchte ein Unbekannter, in der Filiale der Bäckerei „Kornbäcker“ in Oberhausen seine Ware mit einer falschen 20-Euro-Banknote zu bezahlen. Jetzt startet die Foto-Fahndung dazu.

Die Mitarbeiterin der Bäckerei erkannte sofort, dass es sich bei dieser Banknote um Falschgeld handelt und teilte dies dem Kunden auch so mit. Als der Mann darüber informiert wurde, dass die Polizei hinzugezogen werde, flüchtete er.

Wer kennt diesen Mann? Das fragt die Polizei. Foto: Polizei OB / Presseportal

Der Unbekannte wurde dabei beobachtet, wie er die nahegelegene Filiale von „Backwerk“ aufsuchte und danach weiter Richtung Bahnhof flüchtete. In der Filiale von „Backwerk“ wurde der Mann videografiert.

Jetzt kann aufgrund eines richterlichen Beschlusses nach dem Täter gefahndet werden. Hinweise zu dieser Person bitte an das Kommissariat 21 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.