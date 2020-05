Markusgemeinde lässt 86-jährige Oberhausenerin zwangsräumen

Inge Szukat sitzt zusammengefallen auf dem Bett und zeigt auf ein paar Kartons: „Das ist alles, was mir geblieben ist, ich verstehe nicht, warum sie mir das angetan haben.“ Mit „sie“ meint die Oberhausenerin die Evangelische Markus-Kirchengemeinde. Fast 30 Jahre lang war sie Mieterin einer behindertengerechten Wohnung an der Beckerstraße 42 im Schladviertel. Das Haus gehört eben jener Gemeinde. Doch dann erhielt die 86-Jährige die Kündigung.

Inge Szukat hatte sich lange dagegen gewehrt, ihr Zuhause aber schließlich doch durch eine Zwangsräumung verloren. Was war passiert?

„Nein“, betont Inge Szukat, „bei der Miete hat es nie Versäumnisse gegeben, ich habe immer pünktlich überwiesen“. Mit den Nachbarn im Haus habe es auch keinen Streit gegeben. „Wir haben uns gut verstanden.“ 2002 war ihr Mann verstorben. Der Alltag wurde beschwerlicher. „2014 zog mein Sohn Udo zu mir.“ Das Leben ging seinen Gang. Bis zum Mai 2018. „Damals bekam sich mein Sohn mit einem Mitarbeiter der Gemeinde, der im Nachbarhaus lebte, in die Wolle.“ Worum ging es? Inge Szukat weiß es nicht mehr. Nur so viel: „Die zankten sich ständig herum.“

Udo Szukat erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung

Udo Szukat selbst sagt: „Er machte sich über mich lustig, weil ich alleinstehend war und bei meiner Mutter lebte.“ Der Nachbar habe ihn ständig provoziert. Die Wut steigerte sich. Irgendwann kam es auf der Straße erneut zum Wortgefecht. Der Nachbar, der auch in dem Haus, in dem Szukats wohnten, nach dem Rechten sah, entfernte sich. Szukat erzählt: „Er ging in den Keller unseres Hauses, ich ging hinter ihm her, wir stritten uns weiter, es kam zu einer Rangelei, ich tunkte ihm eine.“

Im Juni 2018 erhielt Szukat dann auch noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. „Ich soll den Lack seines Autos zerkratzt haben.“ Szukat stritt letzteres stets ab. Eine Nachbarin aus dem eigenen Haus bezeugte aber, ihn an dem Auto gesehen zu haben. „Das Verfahren wurde später eingestellt.“

Inge Szukat erhielt nach den Vorfällen die Kündigung für ihre Wohnung

Inge Szukat erhielt die Kündigung für ihre Wohnung. Sie wollte ihr Zuhause nicht verlieren, wehrte sich. „Es kam zur Räumungsklage.“ Inge Szukat verlor vor Gericht. „Auch unsere Berufung vor dem Landgericht Duisburg wurde abgelehnt“, räumt Udo Szukat ein. Als der Gerichtsvollzieher mit einem Umzugsunternehmen in der Tür stand, brach die alte Dame zusammen. „Stellen Sie sich mal vor, ich wusste doch gar nicht wohin, die setzten mich tatsächlich auf die Straße, ich war obdachlos.“ Fast zwei Wochen lang lag sie im Krankenhaus.

In der Zwischenzeit ließ Udo Szukat die Möbel seiner Mutter einlagern, besorgte eine vorübergehende Unterkunft, suchte eine neue Wohnung. „Ich habe Fehler gemacht“, räumt der 58-Jährige ein. Er wisse, dass er dazu beigetragen habe, dass dieser „blöde Streit“ eskaliert sei. Nicht verstehen könne er aber, dass die Gemeinde letztlich seine Mutter verantwortlich gemacht und in „Sippenhaft“ genommen habe.

Das sagt die Gemeindepfarrerin zu den harten Vorwürfen

Was aber sagt die Gemeinde zu diesen harten Vorwürfen? Pfarrerin Sonja Stauer-Müller, Vorsitzende des Presbyteriums der Markus-Kirchengemeinde, bezieht zu dem Fall schriftlich Stellung: „Udo Szukat hat als Untermieter von Inge Szukat durch sein Verhalten über mehrere Jahre fortwährend Situationen geschaffen, die für die Ev. Markus-Kirchengemeinde nicht hinnehmbar waren.“ Bereits 2015 sei es zu Belästigungen und Beleidigungen des Kirchenmitarbeiters gekommen, woraufhin die Gemeinde sich zu einer Abmahnung entschlossen habe. Mehrere weitere Abmahnungen folgten bis 2017. Trotz erheblicher Aufforderungen durch die Gemeinde habe Udo Szukat sein Verhalten nicht geändert. „Noch hat Frau Szukat Maßnahmen gegenüber ihrem Untermieter ergriffen, um ein gedeihliches Mietverhältnis wieder herzustellen.“

Amtsgericht bestätigt Auffassung der Kirchengemeinde Das Amtsgericht Oberhausen bestätigte die Auffassung der Kirchengemeinde. Im Urteil heißt es wörtlich: „Das Fehlverhalten der Beklagten hat sich die Beklagte selbst zuzurechnen lassen, weil sie für das Verhalten derjenigen Mitbewohner haftet, die ihrem Willen gemäß in der Wohnung Aufenthalt gefunden haben. Sie kann nicht damit gehört werden, sie selbst habe keine Verfehlungen getätigt.“ Inge und Udo Szukat haben in der Zwischenzeit eine neue Wohnung gefunden, in die sie bereits eingezogen sind. Nachbarschaftliche Auseinandersetzungen gehören mit zu den Vorfällen, die am häufigsten vor Gericht landen.

Stauer-Müller meint: „Das Urteil des Amtsgerichts Oberhausen bestätigt, dass Körperverletzung und Sachbeschädigung kein hinnehmbares Verhalten sind und dass Inge Szukat für das Verhalten ihres Untermieters Verantwortung trägt.“ Die Gemeinde sei selbstverständlich verpflichtet, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um in ihrem Verantwortungsbereich Menschen davor zu schützen, dass sie tätlich angegriffen würden oder ihr Hab und Gut beschädigt werde. Der betroffene Mitarbeiter habe nach dem Vorfall im Mai 2018 Prellungen davon getragen und sei damals krank geschrieben worden. Im Juni 2018 sei es dann noch zu der bereits erwähnten Sachbeschädigung gekommen.

Dennoch habe neben der Sorge wegen des Verhaltens von Udo Szukat in dem mehrjährigen Verfahren stets auch die Sorge um Inge Szukat im Fokus der Entscheidungen der Gemeinde gestanden. „Wir bedauern sehr, dass insbesondere Udo Szukat, auch im Hinblick auf das Wohl seiner Mutter, keine alternative Lösung geschaffen hat, so dass wir gezwungen waren, als letztes Mittel die Räumung anzuwenden.“ Und weiter: „Den Vorwurf, dass wir Inge Szukat gewissermaßen in Sippenhaft genommen hätten, weisen wir mit aller Entschiedenheit zurück.“