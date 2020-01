Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Kinderkarneval in Oberhausen

Auch die Kinder auf der Hardt klatschen wieder: Die Kindersitzung der 1. KG Königshardt startet am Freitag, 21. Februar, um 15.30 Uhr in der Halle der Heinrich-Böll-Gesamtschule an der Oranienstraße. Das Programm: Kalibo, Kindergemeinschaftstanz, Spaß & Spiel, Tanzgarden, Stadtkinderprinzenpaar, Wahl des schönsten Kostüms. Karten: 5 Euro. Ticket-Bestellungen sind per E-Mail möglich: info@1kgk.de.

Unter dem Motto „Was will ich werden, wenn ich groß bin?“ feiert die Mini- und Junioren-Tanzgarde der KG Sterkrader Raben am Samstag, 15. Februar, ab 15 Uhr ihre traditionelle Kindersitzung in der Christuskirche Oberhausen an der Weselerstraße 99.