Mehrwertsteuer: Tickets bei der Stoag werden billiger

Oberhausen. Der VRR passt zum 1. August die Ticketpreise an den reduzierten Mehrwertsteuersatz an. Damit wird das Busfahren in Oberhausen etwas billiger.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) passt zum 1. August die Ticketpreise an den reduzierten Mehrwertsteuersatz an. Dieser verringert sich bei Tickets von sieben auf fünf Prozent. Damit profitieren in Oberhausen auch Stoag-Kunden vom Konjunkturpaket der Bundesregierung.

VRR gibt Steuervergünstigung an Kunden weiter

Der VRR gibt den reduzierten Steuersatz auf die meisten Ticketprodukte an die Fahrgäste weiter. So kostet das Ticket 2000 im Abo statt 75,93 Euro ab dem 1. August nur noch 74,51 Euro, das Bären-Ticket reduziert sich um monatlich 1,69 Euro auf 89,66 Euro. Abonnenten eines Young-Ticket Plus zahlen monatlich 1,15 Euro weniger.

Wie die Stoag vermeldet, kann es durch die Rundung von Preisen auf volle fünf beziehungsweise 10 Cent bei den Tickets im Freiverkauf vorkommen, dass die Abweichungen zu den bisherigen Preisen entweder leicht über oder leicht unter den zwei Prozentpunkten liegen.

Vierer-Ticket kostet ab dem 1. August 10,50 Euro

So reduziert sich beispielsweise der Preis für das Vierer-Ticket für Erwachsene für Fahrten in Oberhausen (Preisstufe A) von 10,70 Euro auf 10,50 Euro. Die Preise gelten für die Dauer der Absenkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes, also bis voraussichtlich 31. Dezember 2020.