Oberhausen. Als Star der aktuellen „Go Music“-Formation spielt der langjährige „Simple Minds“-Schlagzeuger am 4. Februar in einer starken Truppe.

Mel Gaynor trommelt wieder im Oberhausener Gdanska

Das nächste „Go Music“-Konzert von Gitarrissimo und Wunder-Bassist Martin Engelien bringt mit Mel Gaynor am Dienstag, 4. Februar, um 20.15 Uhr wieder einmal einen Weltstar des Schlagzeugs auf die kleine Bühne des Gdanska am Altmarkt. Mel Gaynor trommelte 30 Jahre lang bei den Simple Minds und war an allen großen Hits der Band beteiligt.

Was teilen Tina Turner, Elton John, die Pretenders, Robert Palmer mit einer Vielzahl angesagter Musiker? Ihre Vorliebe für das exquisite Schlagzeugspiel von Mel Gaynor. Der charismatische Schlagzeuger aus London zählt zu den weltbesten Trommlern – und scheint sich im Gdanska sichtlich wohl zu fühlen. So wird der 59-Jährige das „Go Music“-Publikum erneut mit seinem eindrucksvollen Schlagzeugspiel beglücken.

Vom Stadionrock auf die kleine Gdanska-Bühne

Mit ausdrucksstarker Stimme begeistert Steven Mageney schon seit Jahren das Publikum. Als vitaler Frontmann der Schweizer Hardrock-Band Crystal Ball, die mit Gold- und Platin-Trophäen aufwarten kann, singt der Wuppertaler mit seiner Truppe aus Luzern in großen Stadien im Vorprogramm der Scorpions oder von Europe.

Der österreichische Gitarrist Benni Bilgeri zählt zu den auffälligsten Gitarristen der Gegenwart. Dank seines exaltierten und extravaganten Gitarrenspiels bereichert er live wie im Studio unterschiedlichste Projekte, von Al Jarreau über die Pointer Sister, bis zu Sir Cliff Richard und Zucchero.

Karten kosten 14 Euro; Reservierung unter oder per Mail an info@obsaitensprung.de