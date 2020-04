Mit drei Haftbefehlen gesucht – Polizei schnappt Mann

Oberhausen. Die Ermittler ließen nicht locker und nahmen jetzt einen 35-Jährigen in Oberhausen-Alstaden fest.

Festnahme in Alstaden – die Polizei Oberhausen schnappte einen Mann (35), gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen.

Bereits vor zwei Wochen, am 16. April, soll der Oberhausener auf der Siebenbürgenstraße einen 34-jährigen Mann attackiert haben. Der im Zusammenhang mit der Begehung von Gewaltdelikten bereits mit drei Haftbefehlen gesuchte Tatverdächtige soll seinem Opfer, dem er auf einem Fahrrad entgegengekommen war, ins Gesicht gespuckt haben.

Der Angegriffene verfolgte daraufhin den Täter. Der stoppte sein Fahrrad und griff den „Bespuckten“ jetzt auch noch an. Nachdem er ihn durch Schläge mit einer Motorradkette verletzt hatte, war er geflüchtet und dann „abgetaucht“.

Drogen gefunden

Die Ermittler vom KK12 nahmen aber seine Spur auf und fanden heraus, wo er sich in Alstaden aufhielt. Am Mittwochmorgen schlugen sie dann zu. In einer gut vorbereiteten Aktion nahmen sie den Gesuchten in seinem Unterschlupf fest. Dort fanden sie dann auch noch illegale Betäubungsmittel.

Für den Angriff auf den 34-Jährigen und für den Drogenbesitz wird er sich jetzt erneut verantworten müssen. Zwischenzeitlich sitzt er aber erst einmal für längere Zeit in einer Justizvollzugsanstalt.