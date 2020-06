Mit Tüten vertreibt ein Jugendzentrum die Corona-Langeweile

Oberhausen. Die Oberhausener Einrichtung des CVJM für junge Menschen streamt per Instagram Erstaunliches in die Kinderzimmer – und verteilt Überraschendes.

Im Jugendzentrum Cevi an der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt stapeln sich Papierwürfel, Nagelbilder und Sonnenuhren langsam in Richtung Decke – wenn sie nicht gerade vom Regal fallen. Es sind die Produkte von unzähligen Bastelstunden, die fünf Sozialarbeiter des CVJM Oberhausen seit März Corona-gezwungen per Instagram in die Kinderzimmer der Stadt streamen. Doch was tun, wenn dem Nachwuchs Taschengeld für Kleber und Papier fehlt?

Dann schnappen sich Benjamin Gerwinski, Sabrina Zimmer, Brian Locker, die Auszubildende Anna Behrje und Praktikant Jonas Busch ihre Fahrräder, um durch Oberhausen zu strampeln – und Wundertüten auszuliefern. Die hat das Quintett aus eigener Tasche zusammengestellt, neben Bastelmaterial sind auch Anleitungen und Spiele enthalten. Gut 40 mobile Jugendzentren seien schon ausgeliefert worden, erzählen die Fünf – voller Stolz, so die Verbindung zu den Kindern zu bewahren.

Jugendzentrum Cevi gibt Halt und Orientierung

Der Betrieb im Jugendzentrum des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) läuft also trotz Corona-Lockdowns weiter. Muss weiterlaufen, denn: „Den Kindern bricht ein wichtiger Halt weg. Sie vermissen es, nach der Schule herzukommen und fragen täglich, wann es wieder los geht“, berichtet Sabrina Zimmer. 30 bis 40 von ihnen im Alter zwischen acht und 16 Jahren waren vor Corona täglich zu Besuch – jetzt gehen die Sozialarbeiter den umgekehrten Weg.

Vom Prittstift bis zum Würfel: Das Jugendzentrum Cevi stellt Wundertüten zusammen, mit denen Kinder zuhause kreativ werden können. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Über 200 Abonnenten folgen dem Instagram-Kanal inzwischen, auf dem das Jugendzentrum von Montag bis Freitag (14 bis 15 Uhr) jeweils eine Stunde live sendet. Mal bastelnd, mal Süßkartoffel-Puffer kochend, mal lehrend mit Vorträgen über Bienen und das Sonnensystem. Ganzheitlich fördernd sei der Ansatz, erläutert Benjamin Gerwinski, Jugendsekretär und Chef des Teams.

Rückmeldung in Wort und Bild, Neuzugänge aus Köln

„Letztens standen zwei Kinder draußen und haben sich bedankt. Wir bekommen kleine Sprachnachrichten und Bilder. Das ist eine schöne Anerkennung und wir merken jetzt umso mehr, wie wichtig unsere Arbeit ist“, bilanziert Sabrina Zimmer. Immer wieder entdecken die Sozialarbeiter auch Neuzugänge, die mit ihren Eltern gespannt auf den Bildschirm blicken. Selbst ein Kind aus Köln hätte sich schon eingeklinkt.

Das Jugendzentrum sucht Unterstützer Das Kinder- und Jugendzentrum Cevi freut sich über Unterstützung. Ob als Ehrenamtlicher mit eigenen Wundertüten, mit einer Geldspende oder Material können sich die Oberhausener an der Aktion des CVJM beteiligen. Nachrichten gehen an info@cvjm-oberhausen.de. Neben dem Cevi betreibt das CVJM Oberhausen noch den Life Line Truck, der normalerweise soziale Brennpunkte anfährt und mit seinem Angebot für spielerische Unterhaltung sorgt. Aktuell steht der Truck allerdings still, die blaue Bühne nutzt stattdessen das Niebuhrg-Theater als Autokino für Künstler.

Doch all die Möglichkeiten der Digitalisierung, die Gerwinski und Co. in Zukunft in ihre Abläufe integrieren wollen, ersetzen nicht den persönlichen Kontakt. Wann öffnen die Türen also wieder? „Wir machen keinen Schnellschuss, das Risiko ist noch zu groß“, sagt der Jugendsekretär.

„Sauberpässe“ und das spielerische Lernen vom richtigen Verhalten

Auf der anderen Seite hat das Jugendamt schon ein Schutz- und Hygienekonzept auf dem Tisch liegen, außerdem warten im Cevi brandneue „Säuberpässe“ auf den Nachwuchs. Die Sorte laminierter Karten, die in jede Kinder-Börse gehören und für den richtigen Umgang mit Händewaschen und Co. belohnen. Geplant ist spielerisches Lernen für das richtige Verhalten, damit an der Marktstraße so schnell wie möglich wieder die Bastelscheren klappern können.