Mundschutzpflicht: Hier können Oberhausener Masken kaufen

Ab dem 27. April sind die Oberhausener verpflichtet, in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen Mundschutz zu tragen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen – sei es durch Masken oder Schals. Der Ansturm auf die Geschäfte mit Ausrüstung ist entsprechend groß, wir geben einen Überblick der Kaufmöglichkeiten und erweitern diesen (Ihre Hinweise und Tipps bitte an redaktion.oberhausen@waz.de).

Der Verkauf von medizinischem Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken) und FFP2-Masken fällt in die Kompetenz von Apotheken in den Stadtteilen. „FFP3-Masken sind nicht verfügbar – und wenn dann für medizinisches Personal bestimmt“, erläutert Patrick Marx von der Germania-Apotheke in Alt-Oberhausen. Immerhin macht der Inhaber Mut: „Die Situation bessert sich.“ Da die Nachfrage aktuell sehr hoch ist, empfiehlt sich vor dem Besuch ein Anruf im jeweiligen Geschäft – um unnötige Wege und Kontakte zu vermeiden.

Community-Masken aus Stoff und OP-Masken

Daniel Krames hat momentan alle Hände voll zu tun. Der Chef zweier Geschäfte für Reinigung und Änderungsschneidereien in Königshardt und Schmachtendorf berichtet: „Die Leute rennen uns die Bude ein. Wir können die Körbe gar nicht so schnell auffüllen, wie sie leer gemacht werden.“ Das Problem sieht Krames außerdem im Nachschub, denn: „Die Jungs packen sich richtig die Taschen voll. Für Gummibänder verlangen die teilweise 300 Prozent Aufschlag.“ Mit etwas Glück gibt es die doppellagigen Baumwollmasken an der Hartmannstraße 100 oder am Buchenweg 10.

Die Änderungsschneiderei Adata hat noch Communitymasken vorrätig, kämpft aber auch mit Nachschubproblemen. Zu finden ist Adata auf der Alstadener Straße 46 in Alstaden oder bei Facebook.

Aussichtsreich ist ein Kauf bei der Sterkrader Änderungsschneiderei Dimarelis auf der Steinbrinkstraße 163, wo es Masken aus Baumwolle in verschiedenen Farben gibt. Informationen unter 0208-633038.

Bestellung mit eigenem Material in Klosterhardt und Osterfeld

In der Schneiderecke von Dorothea Tenore in Klosterhardt findet keine eigene Produktion mehr statt. Mangel an Material zwingt die Inhaberin dazu, den Verkauf vorerst einzustellen – Stoff komme vielleicht am Wochenende, sagt Tenore. Anders ist die Lage, wenn der Kunde Stoff und Bänder zum Fixieren selbst mitbringt. „Dann geht es, wir brauchen zwei bis drei Tage“, so die Fachfrau. Ihr Laden ist auf der Klosterhardter Straße 8, Informationen gibt es unter 0208-607599, bei Facebook oder unter Schneiderecke@gmx.de.

Auch Orhan Sisen von seiner Osterfelder Änderungsschneiderei stellt auf Bestellung her, betont aber: „Bitte den Stoff vorher zu Hause waschen. 20x20 Zentimeter reichen, dazu brauche ich eine Befestigung.“ Vormittags ist der Schneider auf der Gildenstraße 28a zu finden und telefonisch unter 0208-9952519 erreichbar.

Tabakwaren Brinkmann verkauft OP-Masken

Im Tabakwarenladen von Markus Brinkmann in Schmachtendorf gibt es dagegen OP-Masken zu kaufen, die der Besitzer auch schon an andere Geschäfte bzw. das DRK lieferte. „Ich habe vorsorglich eingekauft und genug da“, sagt Brinkmann mit einem Lachen und wartet an der Dudelerstraße 7.

Im Internet bietet Mario Martin unter gesichtsmasken-oberhausen.de Stoffmasken an und gibt Wartezeiten von sieben bis 15 Tagen für die Bestellung an. In Oberhausen liefert der Selbstständige Donnerstags kostenfrei, dazu erhalten WAZ-Leser bis zum 26. April mit dem Code WAZ zwei Euro Rabatt auf die Masken im Wert von 14,90 Euro.