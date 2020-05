Musikschule Oberhausen öffnet wieder für Einzelunterricht

Oberhausen. Einige Musikschüler dürfen nun dank der Corona-Lockerungen wieder in den Genuss von persönlichem Unterricht kommen. Außenstellen bleiben zu.

Der Unterricht an der Musikschule Oberhausen wird für einige Schüler wieder möglich. Wie die Stadt mitteilt, öffnet die städtische Musikschule ab dem heutigen Mittwoch, 6. Mai, wieder ihre Pforten. Dies beschränkt sich allerdings zunächst gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW auf den Einzelunterricht.

Nach Angaben der Stadt findet der Unterricht nur im Hauptgebäude, Im Lipperfeld 7a, unter strengen Hygienevorschriften und Einhaltung eines Sonderstundenplanes statt. Die Nutzung der Außenstellen in Räumen der allgemeinbildenden Schulen sei zurzeit nicht möglich. Die Schülerinnen und Schüler sollen hierüber individuell informiert werden.

Vielen Schülern bleibt nur der Video-Unterricht

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Beschränkung auf das Hauptgebäude kurzfristig keinen Präsenzunterricht erhalten können, bleiben laut Stadt weiterhin mit ihren Musiklehrern über alternative Unterrichtsformen in Kontakt. In den vergangenen Woche seien hierzu bereits unterschiedliche Angebote wie Online-Video-Unterrichte, Unterricht per Telefon, Video-Tutorials oder Übe-Pläne per Mail zum Einsatz gekommen.