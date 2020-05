Nach Konzert: Frauen für gratis Heimfahrt mit Messer bedroht

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Diebstahls steht ein 47-jähriger Mann aus Mönchengladbach vor dem Duisburger Landgericht. Doch hinter der nüchternen juristischen Formel verbirgt sich ein völlig schräger Fall aus Oberhausen, bei dem einmal mehr offenbar der Alkohol die Hauptrolle spielte.

Weil er unbedingt nach Hause wollte, soll der Angeklagte in der Nacht zum 28. Januar 2018 zwei Frauen am Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht haben. Die beiden Zeuginnen wie der Angeklagte kamen von einem Konzert in der König-Pilsener-Arena. Der Angeklagte soll die Frauen gebeten haben, ihn im Auto mitzunehmen. Unterwegs soll der 47-Jährige ihnen Geld geboten haben, wenn sie ihn nach Hause brächten. Doch die Frauen wollten nicht nach Mönchengladbach. Sie hielten am Oberhausener Hauptbahnhof.

Autotür vor den Kopf geschlagen

Der Fahrgast zog laut Anklage daraufhin ein Messer und fuchtelte damit herum. Nachdem die Beifahrerin bereits ausgestiegen war, suchte auch die Fahrerin ihr Heil in der Flucht. Der Angeklagte soll versucht haben, sie zu packen. Doch die Frau wehrte sich erfolgreich, indem sie ihm die Fahrertür vor den Kopf schlug. Zuletzt soll der 47-Jährige vergeblich versucht haben, das Auto selbst zu starten. Zeugen konnten ihn schließlich überwältigen.

An all das hat der Angeklagte nach eigenem Bekunden keine Erinnerung mehr. „Ich weiß, dass ich mit zwei Kumpels bei einem Konzert von Rod Stewart war“, berichtete er der Strafkammer. Dort habe er etwa sechs bis sieben halbe Liter Bier getrunken, später in einer nahen Kneipe noch zwei, drei oder vier Schnäpse. „Vielleicht hat mir jemand was ins Glas getan“, so der 47-Jährige. „Jedenfalls habe ich mich so gefühlt.“

Messer als Glücksbringer immer dabei

Kurzzeitig habe er die Freunde aus den Augen verloren. Er habe auf dem riesigen Parkplatz nur noch ein Auto gesehen. „Ich dachte, es wäre der Wagen, mit dem wir gekommen sind und habe mich rein gesetzt.“ Doch es war das falsche Gefährt. Ein fremder Mann packte ihn und schrie ihn an. „Ich bekam Panik und bin weggerannt.“ Er stürzte, habe vergeblich versucht, jemanden um Hilfe zu bitten. Bis er in dem Auto der Frauen saß. „Ich war froh und völlig kaputt von dem Gerenne. Dann bin ich eingeschlafen.“

Ein Messer habe er dabei gehabt. „Es war das Taschenmesser, das mir mein Vater hinterlassen hat. Ich hatte es immer als Glücksbringer dabei. An dem Tag hat es mir wohl kein Glück gebracht.“ Der Prozess soll am 20. Mai abgeschlossen werden.