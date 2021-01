Nächtliche Messerattacke vor dem Schöffengericht

Am 25. Februar wird es vor dem Schöffengericht nochmals um die Messerattacke am 9. August 2019 in Nähe der Bebelstraße gehen.

Oberhausen Das Schöffengericht hat es mit der Anklage einer Messerattacke zu tun. Der Beschuldigte sagt, sich nicht an die Tat erinnern zu können.

Wegen einer nächtlichen Messerattacke muss sich ein Mann (40) aus Xanten vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Oberhausen verantworten. Am Donnerstag erschienen das Tatopfer und mehrere geladene Zeugen nicht zur Aussage vor Gericht, so dass nun ein neuer Verhandlungstermin nötig ist.

Es geht um eine Körperverletzung am 9. August 2019 gegen 22.55 Uhr auf einem mit Bäumen und Büschen bewachsenen Gelände in Nähe der Bebelstraße. Dort hielt sich zu jenem Zeitpunkt offenbar eine Gruppe von Männern ohne festen Wohnsitz auf, zu denen zu jener Zeit auch der jetzt angeklagte Mann gehörte. Ein Zeuge sagte später aus, es sei zwischen dem Angeklagten und einen weiteren Mann (damals 39 Jahre alt) zu einem Streit gekommen, dann habe der Angeklagte plötzlich ein Messer mit einer ca. fünf Zentimeter langen Klinge gezogen und sein Gegenüber am Hals verletzt. Die 15 Zentimeter lange Schnittwunde, so die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, habe im Krankenhaus genäht werden müssen.

Der Angeklagte landete allerdings selbst auch im Krankenhaus, denn nach der Tat, so die weitere Aussagen des Zeugen, habe er zu fliehen versucht und sei dann plötzlich auf die Straße gerannt, vor ein Auto gelaufen und ebenfalls verletzt worden. Als der Mann am Tag nach der Tatnacht im Krankenhaus von der Polizei mit der Zeugenaussage konfrontiert wurde, konnte er sich angeblich an nichts erinnern. Und so war es nun auch vor dem Schöffengericht: "Ich hatte viel Alkohol getrunken. Ich kann nicht sagen, was da passiert ist", sagte der Angeklagte auf die entsprechenden Fragen des Vorsitzenden Richters Marc Voosen.

Blutprobe entnommen

Eine Blutprobe etwa eineinhalb Stunden nach der Tat zeigte bei dem Angeklagten einen Wert von 1,73 Promille sowie Cannabis-Konsum; zum Tatzeitpunkt müsste er deshalb wohl einen Promillewert von etwa 2,1 aufgewiesen haben, was für die Bewertung der Steuerungsfähigkeit und damit der Schuldfähigkeit im weiteren Prozessverlauf noch eine wichtige Rolle spielen könnte.

Das Schöffengericht will nun beim Folgetermin am 25. Februar den Tatablauf in jener Nacht genauer klären. Dann sollen der Geschädigte und vor allem auch der wichtigste Zeuge gehört werden; falls nötig werden die Geladenen von der Polizei vorgeführt.