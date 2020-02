Karneval-Ticker Oberhausen: DSDS-Sieger singt für die Möhnen

Oberhausen. Helauuu! Zur Weiberfastnacht strömen in Oberhausen die Möhnen in die Säle. Stadtprinz Dirk I. rüstet sich für den Rathaussturm. Unser Ticker.

Jetzt geht’s los, sie sind nicht mehr aufzuhalten! Zur Weiberfastnacht übernehmen die Frauen im närrischen Oberhausen das Kommando. An Altweiber locken die Bälle und Feten im gesamten Stadtgebiet Hunderte Möhnen an. Karneva l kolossal! Was in der Stadt los ist, zeigt unser längster Narrenticker.

9 Uhr: Jeck! Jeck! Jeck! Ob mancher Wecker bei Vollblutnarren genau diese Geräusche ausgespuckt hat? Wir wissen es nicht. Alle Karnevalisten sind zum Auftakt der tollen Tage jedenfalls bestens gerüstet.

Die Möhnen, die am späten Nachmittag zur Frauensitzung der KG Weiss-Grün Hoag wollen, freuen sich besonders. Für das Party-Programm nach der Fete (Beginn, 18.30 Uhr) ist der Oberhausener DSDS-Sieger Davin Herbrüggen als Live-Act angekündigt worden. Kreiiisch!

9.15 Uhr: Einige Narren planen noch in letzter Sekunde, was am Abend für Kopfschmerzen sorgen soll! Feten gibt es in Oberhausen reichlich, für einige Partys und Bälle gibt es noch Tickets. In unserer Übersicht helfen wir mit Tipps!

9.30 Uhr: Einer der ersten Termine an Weiberfastnacht? Die CDU veranstaltet ihren närrischen Empfang im Hotel zum Rathaus – wohl wieder mit den dort beliebten schwarzen Pappnasen. Neben Stadtprinz Dirk I. (Loege) haben sich auch politische Vertreter aus dem Rathaus angesagt. Welche Kostüme gibt es? Wir sind gespannt!

– Der närrische Ticker wird fortgesetzt –