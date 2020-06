Niebuhrg: Oberhausenerin sorgt für lachende Kindergesichter

Ritter Rost bleibt bis zum 7. Juli an der Niebuhrg

Die Abenteuer von Ritter Rost sind bis zum 7. Juli an der Niebuhrg zu sehen. Das Gartentheater startet seine Vorstellungen an den Samstagen 13. und 20. Juni sowie am 4. Juli jeweils um 16 Uhr. An den Sonntagen 14. und 21. Juni sowie 5. Juli wird um 11 Uhr gespielt. Am 5. Juli gibt es eine zusätzliche Vorstellung um 16 Uhr. Auch am Dienstag, 7. Juli, wird Ritter Rost um 16 Uhr auf die Reise nach Schrottland geschickt.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen kosten 5 Euro. Sie sind auf der Internetseite niebuhrg.de erhältlich. Der Spaß beginnt in der Open-Air-Kulisse im Parkbanktheater an der Niebuhrgstraße 61.