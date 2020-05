Niebuhrg startet Parktheater – das passiert mit dem Drive-in

Niebuhrg spielt nun Open Air

Das Programm steckt in den Startlöchern. Samstag, 30. Mai, um 19 Uhr erschallt „Unlimited Sounds goes Schlager“. Sonntag, 31. Mai, geht es um 19 Uhr mit „Unlimited Sounds – Best of Musicals“ weiter. Montag, 1. Juni, sowie am 5., 6. und 7. Juni wird „Ne Dame werd‘ ich nie“ aufgeführt. Am Freitag, 12. Juni, agiert „Cassy Carrington & Ihr Herr Cosler“ zwischen Abenteuern und Alltagswahnsinn.

Auch Kinder dürfen gespannt sein. „Ritter Rost macht Urlaub“ – und zwar zwischen dem 6. Juni und 7. Juli. Zwischen dem 19. Juni und 12. Juli wird es außerdem die Komödie „Runter zum Fluss“ von Frank Pinkus geben. Am Samstag, 11. Juli, zeigt das Parkbank-Theater „Fischer & Jungs - Innen 20, Außen ranzig“. Und „Schlager lügen nicht“ erschallt am Samstag, 1. August, als Gute-Laune-Musical aus den 70er-Jahren. Tickets gibt es unter www.niebuhrg.de