Notbetreuung: Hoher Personalausfall in Oberhausener Kitas

Die Notbetreuung der Oberhausener Kita-Kinder stellt die Stadt vor immer größere Herausforderungen. Während die Zahl der zu betreuenden Kinder zunimmt, verzeichnen die Einrichtungen einen teils sehr hohen Personalausfall.

Dieser liege vereinzelt bei knapp 40 Prozent, erklärte der zuständige Dezernent Jürgen Schmidt in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Grund: Wenn Mitarbeiter einer Corona-Risikogruppe angehören, können sie für die Betreuung von Kindern nicht eingesetzt werden. Die Gefahr einer Ansteckung wäre zu groß. Schmidt versicherte aber: „Die Betreuung ist auch weiterhin gewährleistet.“ Es sei nur mehr Aufwand nötig, um Dienstpläne anzupassen und die Kräfte aufzuteilen.

Notbetreuung wird ausgeweitet

Das gelte auch für die Erweiterung der Notbetreuung, die am Donnerstag, 14. Mai, in Kraft tritt. Ab diesem Tag haben mehr Familien als bislang einen Anspruch auf einen Platz in einer der Oberhausener Not-Einrichtungen. So dürfen nun beispielsweise auch Kinder in die Kita, die im August in die Schule und aus einkommensschwächeren Familien kommen.

Ab dem 28. Mai, so der aktuelle Planungsstand, sollen dann alle weiteren Vorschulkinder wieder eine Kindertagesstätte besuchen können. Ziel ist, im Laufe des Monats Juni allen Kindern zumindest an mehreren Tagen den Besuch ihrer Einrichtung oder ihrer Kindertagespflegestelle zu ermöglichen, informiert dazu die Stadt Oberhausen.