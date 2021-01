OB Schranz freut sich sehr über die Wahl von Armin Laschet

Oberhausen OB Schranz und der Oberhausener CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann zählten zu den 1001 Delegierten beim digitalen CDU-Bundesparteitag.

Die Oberhausener CDU begrüßt die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden. Zwei stimmberechtigte Delegierte aus Oberhausen waren am Samstag unter den 1001 Delegierten beim digitalen CDU-Bundesparteitag präsent: Oberbürgermeister Daniel Schranz und der Oberhausener CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann.

„Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis", sagt OB Daniel Schranz zur Wahl des NRW-Ministerpräsidenten zum neuen CDU-Bundesparteichef. "Armin Laschet hat auf dem Parteitag eine ganz starke Rede gehalten und um Vertrauen gebeten. Das hat er verdient und deshalb auch meine Stimmen erhalten." Laschet, so Schranz weiter, stehe für die Fortsetzung des Mitte-Kurses der CDU, "den wir gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen". Jetzt gelte es, dass sich die ganze Union hinter ihrem neuen Vorsitzenden versammele.

"Laschet steht für Verlässlichkeit"

Kreisvorsitzender Wilhelm Hausmann, der als Landtagsabgeordneter mit Armin Laschet im NRW-Parlament zusammenarbeitet, gratuliert ebenfalls herzlich: „Seit Konrad Adenauer wird die CDU Deutschlands erstmalig wieder von einem Nordrhein-Westfalen geführt. Mit Armin Laschet, der für die christlichen und liberalen Werte und im Team mit Jens Spahn, der für die konservativen Akzente unserer Politik steht, ist eine Formation gefunden worden, die die Bandbreite der CDU-Grundüberzeugungen abbildet." Er freue sich, so Hausmann weiter, dass Armin Laschet dieses große Vertrauen entgegengebracht werde. Aus der Zusammenarbeit in Düsseldorf sei er zutiefst davon überzeugt, dass dies eine gute Wahl sei. Laschet gehe es nicht um den schnellen Effekt, sondern um Verlässlichkeit, um das Halten von Maß und Mitte. Hausmann: "Damit wird er auch diejenigen überzeugen, die ihn noch nicht näher kennen."

"Digitaler Parteitag ein Erfolg"

Parteitage in digitaler Form hatten zwar vor der CDU schon andere Parteien abgehalten, doch zum ersten Mal erfolgte am Samstag eine Vorstandswahl auf diesem Weg. Insofern verbucht die CDU auch dies als einen Erfolg und als ein Zeichen des Aufbruchs - so auch der Oberhausener CDU-Kreisgeschäftsführer Christian Benter. "Die CDU ist die erste Partei, die einen vollständig digitalen Bundesparteitag inklusive Bundesvorstandswahlen rechtssicher durchgeführt hat", unterstreicht Christian Benter. Die technische Umsetzung habe Maßstäbe gesetzt, an denen sich die anderen Parteien nun messen lassen müssten. Durch ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept sei gewährleistet worden, dass der komplette Parteitag über zwei Tage ohne jede Störung habe veranstaltet werden können.

"Fairer Wahlkampf"

Wilhelm Hausmann wertet den Parteitag und die Form des Wahlkampfs unter den drei Kandidaten für das Amt des CDU-Bundesparteichefs - neben Armin Laschet und Friedrich Merz, die in eine Stichwahl gingen, zählte auch Norbert Röttgen zu den Bewerbern - insgesamt als ein Zeichen für die Demokratie. Mit ihrem "fairen und anständigen Wahlkampf" hätten die drei Kandidaten gezeigt, "wie moderne und vertrauenswürdige Demokratie heute funktioniert", formuliert Hausmann. Das sei längst nicht selbstverständlich, wie die jüngsten Ereignisse in den USA gezeigt hätten. "Das lässt uns aber umso dankbarer und stolzer auf unser Land sein, in dem dies so gelebt wird."