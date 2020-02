Oberhausen: 10 Jahre gute Tipps zur Sicherheit für Senioren

Man trifft sie vor allem in Bankfilialen, häufig direkt an den Geldautomaten: In diesem März feiern die ehrenamtlich tätigen Seniorensicherheitsberater in Oberhausen das zehnjährige Bestehen. Das Projekt wurde im Jahr 2010 von der Polizei Oberhausen und der Stadt gegründet.

Schritt für Schritt ist das Team im zurückliegenden Jahrzehnt gewachsen – von 16 auf 22 Berater. „Wir verstehen unsere Aufgabe vornehmlich darin, für die Sicherheit älterer Menschen einzutreten und aufklärend zu wirken“, unterstreicht Seniorenberater Wolfgang Breitenhuber.

Das Projekt setzt auf Präsenz: Neben monatlichen Taschendiebstahl-Streifen in den Stadtteilen Alt-Oberhau­sen, Sterkrade und Osterfeld gehören dazu Beratungen an Infoständen in Geldinstituten und im Bero-Zentrum.

Info Vorträge und Aufklärungsaktionen Vereine und Verbände, die eines ihrer Treffen mit der Seniorensicherheitsberatung gestalten wollen, können sich melden unter der Telefonnummer 0208-82 64 511. Es gibt Vorträge und Programme zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Infos im Netz: seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de

Einen weiterer Schwerpunkt bilden Vorträge zu zehn verschiedenen Sicherheitsthemen – vom Schutz vor Handtaschenraub und Taschendiebstahl über Trickbetrug und Trickdiebstahl bis hin zum Raub an Geldautomaten. So informieren die Sicherheitsberater zum Beispiel auch über das perfide Vorgehen der Täter beim Enkeltrick und bei der Masche mit den „Falschen Polizisten“, auf die immer wieder ältere Menschen hereinfallen und ihre gesamten Ersparnisse verlieren.

Stolze Bilanz

Das Projekt stößt auf reges Interesse: 2019 wurden 39 Vortragsveranstaltungen von 935 Menschen besucht; bei zehn Infostand-Aktionen in Geldinstituten und im Bero-Center wurden 537 Besucher gezählt. Insgesamt fanden 108 Aktionen zum Thema Sicherheit statt, bei denen über 3000 Menschen teilnahmen.

Inzwischen haben die Seniorensicherheitsberater eine eigene Homepage seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de und einen eigenen Auftritt auf Facebook. An jedem zweiten Dienstag im Monat trifft sich das Team in den Räumen der Kriminalprävention, um sich fachlich auszutauschen oder weiterzubilden. Dabei können Bürger jeweils telefonisch Fragen zu Sicherheitsthemen stellen: Unter 0208-826-4511 steht von 14 bis 16 Uhr ein Berater zur Verfügung.