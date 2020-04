Oberhausen: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Oberhausen. Beim Queren einer Straße in Oberhausen ist ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Fahrer hat den Jungen wohl übersehen.

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen verletzt worden. Der Junge war gegen 16 Uhr an der Weißensteinstraße in Holten unterwegs. Als er diese Straße queren wollte, wurde er von einem Auto angefahren.

Der 55-jährige Fahrer wollte von der Bahnstraße auf die Weißensteinstraße abbiegen. Dabei hat er den jungen Radfahrer laut Polizeibericht übersehen. Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung auch zunächst bleiben musste.