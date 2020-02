Die „Jubiläumsdemo“ von Fridays for Future in Oberhausen zieht hunderte Protestler an. Unterstützung kam aus dem ganzen Ruhrgebiet.

Oberhausen: 500 Menschen ziehen bei Klimademo durch die City

Oberhausen. Sie sind noch da und sie sind noch laut: Hunderte Menschen, junge wie erwachsene, versammelten sich am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr vor dem Oberhausener Hauptbahnhof, um unter dem Motto „Ein Jahr, kein Grund zum Feiern“ das einjährige Bestehen der hiesigen Gruppe der Klima-Bewegung Fridays for Future zu feiern. Aktivisten aus Bottrop, Mülheim, Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Recklinghausen sowie Fahrrad- und Naturschutzverbände stimmten mit in die Klimaschutzforderungen ein und zogen bis vors Rathaus.

Fridays for Future: „Oberhausen ist wieder voll dabei“

„Oberhausen ist wieder voll dabei“, sagte Jason Michalek (15), einer der Organisatoren von Fridays for Future Oberhausen, sichtlich zufrieden nach dem Demonstrationszug. Zuletzt hatten die Schülerinnen und Schüler angekündigt, auch 2020 in Oberhausen weiter streiken zu wollen. „Wir werden uns in Zukunft auf die großen globalen Streiktermine während der Schulzeit konzentrieren“, betonte Michalek im Interview mit dieser Zeitung.

Über das Motto „Ein Jahr, kein Grund zu Feiern“ sagt der Schüler des Bertha-von-Suttner Gymnasiums: „Es beschreibt sehr gut, dass das Jahr 2019 für uns zwar erfolgreich war, aber es eigentlich keinen Grund zur Freude gibt, weil es uns immer noch geben muss.“ Fridays for Future hat im vergangen Jahr Tausende Oberhausener Bürger mobilisiert, ist aber unzufrieden mit dem Verhalten der Oberhausener Ratspolitik in Sachen Klima- und Umweltpolitik.

Nächste Großdemo in Oberhausen am 24. April geplant

Die Bewegung wolle in Zukunft weiter das Gespräch zur Lokalpolitik suchen, aber letztlich käme man nur weiter, wenn Fridays for Future weiterhin öffentlichen Druck durch Demonstrationen aufbaue, so die Aktivisten. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 24. April soll es in Oberhausen die nächste Großdemo geben – dann ist wieder Weltklimastreiktag.

Beim letzten globalen Klimastreik in Oberhausen im September 2019 zogen rund 2000 Menschen durch die City. Die Bewegung erreichte in der Stadt damit ihren vorläufigen Höhepunkt.