Oberhausen: A42-Ausfahrt zum Zentrum wird teilweise gesperrt

Oberhausen. Vom 9. bis 13. März ist die A42-Ausfahrt Oberhausen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund jeweils von 20 bis 5 Uhr wegen Bauarbeiten teils gesperrt.

Straßen.NRW Ruhr sperrt in der kommenden Woche die A42-Ausfahrt „Oberhausen Zentrum“ in Fahrtrichtung Dortmund. Von Montagabend (9.3.) bis einschließlich Freitagmorgen (13.3.) ist lediglich die Ausfahrt in Fahrtrichtung Süden (Oberhausen-Innenstadt / Mülheim) in den Abend- und Nachtstunden von 20 bis 5 Uhr teilweise gesperrt. Die Ausfahrt in Richtung Norden bleibt frei.

Sperrung wegen Arbeiten an der Emscher-Brücke

Straßen.NRW repariert auf der B223 (Konrad-Adenauer-Allee) die Fahrbahnübergänge an der Emscher-Brücke zwischen A42 und Lindnerstraße. Deshalb ist in den Nächten in beide Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei.