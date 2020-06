Oberhausen: Anmeldung für die Ersatz-Ferienspiele läuft

Oberhausen. Für 550 Oberhausener Kinder wird es in den Sommerferien eine Betreuung geben. Die Anmeldung läuft – aber nur für einen eingeschränkten Kreis.

Mehr als insgesamt 550 Betreuungsplätze wird es in den Sommerferien für Kinder aus Oberhausen nicht geben. Nachdem die Stadt wie berichtet die Ferienspiele und den Action Guide zunächst wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt hatte, wird es nun eine Ersatzbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren geben.

„Da es organisatorisch leider nicht möglich ist, in diesem Jahr das Betreuungsangebot in vollem Umfang der Vorjahre durchzuführen, umfasst das Angebot der Stadtverwaltung nun eine Ersatzbetreuung für 550 Oberhausener Kinder“, teilt das Jugendamt mit. Somit könnten fast 30 Prozent der ursprünglich bei den Ferienspielen geplanten Plätze zur Verfügung gestellt werden.

Die Betreuung findet montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr statt. In der ersten Ferienhälfte (29. Juni bis 17. Juli 2020) wird diese an zwölf Standorten des Offenen Ganztags durchgeführt. In der zweiten Ferienhälfte (20. Juli bis 7. August 2020) wird an insgesamt zehn Standorten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und an einigen Schulstandorten eine Betreuung angeboten.

Je Standort maximal 25 Kinder

Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen, Vorgaben zu Gruppengrößen und der Gruppenzusammensetzung ist je Standort eine Betreuung von maximal 25 Kindern möglich. Entsprechend werde sich die Betreuung inhaltlich von den Ferienspielen oder den Angeboten des Action Guides unterscheiden, heißt es aus dem Rathaus.

Die Kinder können für jeweils eine Ferienhälfte angemeldet werden. Voraussetzungen für die Teilnahme sind: das Kind muss in Oberhausen gemeldet sein; alle Erziehungsberechtigten müssen berufstätig sein; alle Erziehungsberechtigten müssen eine Erklärung des Arbeitgebers vorlegen, dass in dem Zeitraum vom 29. Juni bis 17. Juli 2020 bzw. vom 20. Juli bis 7. August 2020 kein Urlaub gewährt werden kann; die Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen muss eingereicht werden.

Die Betreuung für ein Kind, inklusive eines täglichen Lunchpaketes, kostet für drei Wochen 85 Euro. Die Anmeldung zur Ersatzbetreuung erfolgt schriftlich. Das Anmeldeformular finden betroffene Eltern zum Download unter https://obhsn.de/ferienangebote.

Als in der vergangenen Woche erste Details zu der Ferienbetreuung bekannt wurden, gab es Kritik am Umfang, den Kriterien und der Kurzfristigkeit der Organisation.