Oberhausen. Dank des Hinweises eines Zeugen konnte die Polizei Oberhausen einen Mann (47) fassen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Oberhausen: Auf frischer Tat ertappt, da hilft keine Ausrede

Auf frischer Tat ertappt – der Polizei ging jetzt auf einem Parkplatz in Alt-Oberhausen ein Verdächtiger ins Netz.

Am Samstagabend, 18. Januar, rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Der Zeuge hatte auf einem Parkplatz beobachtet, wie sich dort ein Mann an der Beifahrertür eines Fahrzeugs zu schaffen machte. Die Polizisten trafen den 47-jährigen Deutschen – an dem Opel stehend – noch vor Ort an.

Jede Schuld von sich gewiesen

Der mutmaßliche Täter wies jedoch jede Schuld von sich und gab an, der Halter des Autos zu sein, jedoch habe er angeblich seinen Fahrzeugschlüssel verloren. Er habe versucht, in das Auto zu gelangen, um dessen Fahrtüchtigkeit zu prüfen. Diese Angabe kontrollierten die Beamten natürlich umgehend und stellten fest, dass das nicht stimmte. Zudem wiesen die Kennzeichen des Fahrzeugs Beschädigungen auf, als ob jemand versucht hätte, sie aus der Kennzeichenhalterung zu lösen.

Weiterreise ins Gefängnis

Als bei dem Tatverdächtigen auch noch diverses Einbruchswerkzeug gefunden wurde, kam der Mann zur Überprüfung der Identität zur Polizeiwache. Hier wurde eine Strafanzeige gefertigt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, weshalb er den Rest des Abends im Polizeigewahrsam verbringen und am Sonntag, 19. Januar, seine Weiterreise in die Justizvollzugsanstalt antreten musste.