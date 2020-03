Oberhausen: Auto am Rechenacker beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Auto wurde am Rechenacker in Oberhausen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Oberhausen. An der Straße am Rechenacker sollen Unbekannte ein parkendes Auto an der Stoßstange beschädigt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Es ist ein Ärgernis sondergleichen. Als ein Autofahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr zu seinem Pkw am Rechenacker zurückkehrte, musste er einen deutlichen Schaden feststellen. Wie die Polizei berichtet, war der schwarze Alfa Romeo Mito mit Oberhausener Kennzeichen an der linken Frontstoßstange beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt nach Schätzungen über 1500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Einen Hinweis eines möglichen Schadenverursachers fand der Mann nicht vor. Die Polizei spricht von Unfallflucht und geht davon aus, dass das flüchtende Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt ist. Der Geschädigte hatte sein Auto bereits am Dienstag gegen 19 Uhr an der Straße geparkt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in dem Zeitraum von Dienstag- bis Mittwochabend etwas gesehen haben könnten. Hinweise an: 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.