Auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oberhausen kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall.

Blaulicht Oberhausen: Autobahn-Auffahrt endet in Verkehrsunfall

Oberhausen. Auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oberhausen sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Ampelschaltung war laut Polizei nicht der Grund dafür.

Geschätzte 16.000 Euro Sachschaden und zwei leichtverletzte Frauen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Dienstagnachmittag (17. März) auf der Oberhausener Konrad-Adenauer-Allee in Höhe der Autobahnen 42 und 516 passierte. Aus noch ungeklärten Gründen fuhren zwei Fahrzeuge an zwei Ampeln gleichzeitig los und stießen zusammen, die Polizei ermittelt.

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Eine 54-jährige Oberhausenerin wartete laut Polizei am Dienstag an der Ampel darauf, von der A 516 auf die A 42 nach Dortmund zu wechseln. In die entgegengesetzte Richtung (Kamp-Lintfort) wollte sich eine Duisburgerin aufmachen – doch anstatt nacheinander über die Kreuzung zu fahren, ging es zeitgleich los. Die Folgen: Ein Zusammenstoß, bei dem sich beide Frauen leicht verletzten.

Die Polizei stellte vor Ort keine Fehlschaltungen der betroffenen Ampeln fest, weshalb jetzt das Verkehrskommissariat ermittelt. Der Unfallschaden beläuft sich auf geschätzte 16.000 Euro.