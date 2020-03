Oberhausen: Baustelle Buschhausener Straße dauert länger

Eine Dauerbaustelle: die Buschhausener Straße in Oberhausen.

Oberhausen. Geduldsprobe für Autofahrer auf einer viel befahrenen Stadtachse in Oberhausen: Die Baustelle an der Buschhausener Straße dauert länger.

Aufgrund der lange problematischen Witterungsverhältnisse verzögern sich die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt an der Buschhausener Straße in Oberhausen.

Das teilt jetzt Straßen.NRW mit. Die Sperrung der Buschhausener Straße zwischen den Kreuzungen Max-Eyth-Straße und Lindnerstraße dauert danach voraussichtlich noch bis Anfang April. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr plant, diesen Abschnitt am 6. April wieder freizugeben. Der Verkehr an den Kreuzungen wird dann zunächst mit Baustellenampeln geregelt.

Bereits am Freitag, 20. März, begannen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen der A2-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen und der Kreuzung Katharinenstraße/Zum Eisenhammer. Bis zum Herbst 2020 steht dort jeweils nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Straßen.NRW erneuert die Fahrbahndecke und beseitigt Schäden an den beiden Brücken in diesem Bereich.

Voraussichtlich bis Juli 2020 finden die Arbeiten in Fahrtrichtung Süden statt, danach wird die Baustelle umgebaut und voraussichtlich bis Mitte Oktober in nördliche Fahrtrichtung gearbeitet.

Mehr als sieben Millionen Euro werden investiert

Die Sanierung der L215 (Buschhausener Straße) zwischen der Bachstraße und der Duisburger Straße hat im Oktober 2019 begonnen und dauert voraussichtlich bis Oktober 2021. In dieser Zeit investiert Straßen.NRW rund 7,3 Millionen Euro und legt unter anderem neue Rad- und Gehwege an, baut sämtliche Querungen barrierefrei aus und erneuert die Fahrbahn samt Ausstattung (Entwässerung, Markierung und Ampeln).