Oberhausen: Beim Auftritt abgewürgt – Prinz vermisst Respekt

Oberhausen. Das Dreigestirn durfte seinen Auftritt bei der Prunksitzung der Hoag in der Stadthalle Oberhausen nicht beenden. Nun äußern sich die Streithähne.

Darf man einem Prinzen mitten im Auftritt den Saft abdrehen und die Show beenden, weil die Zeit drängt? Darüber diskutiert momentan angeregt der Karneval in Oberhausen. Chris Höppner, amtierender Prinz im Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft Dampf drauf, hat zum Aufreger der laufenden Session eine eindeutige Meinung. „Jeder Prinz und jeder Künstler, der bei einer Prunksitzung auftritt, sollte den Respekt erhalten, seinen Auftritt auch beenden zu dürfen!“

Dass bei einer Prunksitzung der Zeitplan drängt, geschieht recht häufig, doch selten eskaliert die Situation so sehr wie am vergangenen Samstag bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Weiss-Grün Hoag. Die Tollitäten stehen auf der Bühne. Nach dem Stadtprinzen darf das Dreigestirn ran – sprechen, singen, scherzen. So wie es im Karneval ja eigentlich üblich ist.

Streit über fünf Minuten Auftrittszeit

Kurz vor dem Bühnen-Zoff: Prinz Chris I. (Höppner) marschiert bei der Prunksitzung der KG Weiss-Grün Hoag in die Luise-Albertz-Halle Oberhausen ein. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

15 Minuten soll die Show pro Tollität dauern, das ist vorher bekannt. Doch im letzten Viertel bricht die Melodie der Prinzenshow plötzlich ab. Prinz Chris blickt irritiert zu Hoag-Zeremonienmeister Uwe Dehne, der am seitlichen Bühnenrand steht. „Hast du mich gerade abgewürgt?“ Die Emotionen kochen hoch. Höppner beschwert sich, nennt den Vorgang im Verlauf: „Unter aller Sau!“

Das gesamte Problem liegt offenbar in fünf Minuten begründet – und in einem Missverständnis? Hoag-Chef Dehne sagt: „Die Auftrittszeit sollte bis 20.30 Uhr dauern und wurde überschritten!“ Der Prinz hält dagegen: „Wir hatten bis 20.35 Uhr Zeit – und haben die Bühne nun früher verlassen!“ Der restliche Teil seines Programms hätte nur noch 60 Sekunden gedauert.

Eingekaufte Künstler warten nur selten

Dass Sitzungsplaner überhaupt so penibel auf den Zeitplan achten, ist häufig im Vertragswerk von eingekauften Künstlern begründet. Mit vielen Sängern und Humoristen sind feste Auftrittszeiten vereinbart, da diese an einem Abend mehrere dicht getaktete Auftritte haben. Kann ein vereinbarter Zeitrahmen nicht eingehalten werden, dürfen die Künstler wieder fahren – und die Gage wird trotzdem fällig.

Dass in diesem Fall nach dem Dreigestirn die vereinseigene Garde der Hoagianer tanzte, lässt Hoag-Chef Dehne als Einwand nicht gelten. „Es ging um die Folgekünstler. Und auch unsere Garde hat das Anrecht auf ihre Zeit – und hat keine zusätzlichen Minuten erhalten.“ Dass sich der Dreigestirns-Prinz auf der Bühne „wenig souverän“ echauffierte, findet Dehne ebenfalls nicht in Ordnung.

„Das ‘Unter aller Sau’ würde ich mit etwas Abstand wahrscheinlich anders formulieren. Die Richtung meiner Worte aber nicht“, sagt Dreigestirns-Prinz Höppner. „Dem Publikum hat der Abbruch auch nicht gefallen. Es gab Buh-Rufe. Viele Karnevalisten haben sich bei uns gemeldet und uns zugestimmt.“