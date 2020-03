Oberhausen: Chefdramaturgin wechselt zu Staatstheater Kassel

Oberhausen. Wichtige personelle Weichenstellung am Theater Oberhausen: Patricia Nickel-Dönicke wechselt ab der Spielzeit 2021/22 nach Kassel.

Vom Ruhrgebiet nach Nordhessen: Das Schauspiel am Staatstheater Kassel bekommt ab der Spielzeit 2021/22 eine neue Leitung. Patricia Nickel-Dönicke, Chefdramaturgin des Theaters Oberhausen, wird dort als neue Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin die künstlerische Leitung der Schauspielsparte übernehmen.

Innovatives und gut vernetztes Theater

„Sie steht für ein starkes, innovatives und gut vernetztes Theater, das neben klassischen Stoffen auch zeitgenössische Themen mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen vereint. Dabei steht die intensive Auseinandersetzung mit der Stadt und der Region im Zentrum ihrer Arbeit“, erklärt der designierte Intendant am Staatstheater Kassel, Florian Lutz, der ebenfalls zur Spielzeit 2021/22 nach Kassel wechselt. „Politisch relevante Themen, die Nähe zum Publikum, die Förderung von Autorinnen und Autoren und die Gegenwartsdramatik bilden einen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit.“ Dabei sehe sie das Theater als kollektiven Erfahrungsraum, den es gemeinsam mit dem Publikum zu erobern gelte.

Mit NRW-Förderpreis ausgezeichnet

Patricia Nickel-Dönicke, Chefdramaturgin des Theater Oberhausen, Foto: Isabel Machado Rios / Theater OB

Die gebürtige Potsdamerin war an den Theatern Osnabrück, Heidelberg und am Staatstheater Mainz tätig, bevor sie 2017 stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin am Theater Oberhausen wurde. 2019 ging zudem der Förderpreis des Künstlerinnenpreis Nordrhein-Westfalen an Nickel-Dönicke. Mit Florian Lutz verbindet sie ein starkes Interesse an innovativen spartenübergreifenden Formaten und die Öffnung des Stadttheaters hin zu einer diversen Stadtgesellschaft.